Les belles prestations du promu lensois ne passent pas inaperçues. La preuve, vous avez élu Gaël Kakuta, le maître à jouer des Sang et Or, meilleur joueur de la 15e journée de Ligue 1. Auteur d'un très gros match lors de la victoire du club artésien à Monaco (0-3), l'ancien pensionnaire de Chelsea remporte notre scrutin devant le Lillois Yusuf Yazici et le Niçois Jeff Reine-Adélaïde.