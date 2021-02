Une performance exceptionnelle pour une récompense logique : auteur d'un triplé et d'une passe décisive lors de la victoire spectaculaire de Monaco à Nîmes (3-4), Aleksandr Golovin a été élu par vos soins meilleur joueur de la 24e journée de Ligue 1. Avec 43% de suffrages, le milieu offensif russe devance Memphis Depay (23%) et Kylian Mbappé (22%) dans notre consultation.

Au classement général, il y a du nouveau : Mbappé s'empare de la tête avec une petite longueur d'avance sur un duo lyonnais composé de Depay et de Tino Kadewere.

Laurent Abergel (Lorient) : le but récemment inscrit face au PSG (3-2) a visiblement donné confiance au Marseillais de naissance. Face à Reims, c’est encore lui qui a débloqué la situation, et de quelle manière : un missile du gauche, limpide, et surtout suffisant pour donner la victoire à Lorient (1-0).