Qui d'autre que lui ? Homme des superlatifs depuis son plus jeune âge, Kylian Mbappé continue à monter en puissance à désormais 22 ans. Auteur de 27 buts et 7 passes décisives cette saison en Ligue 1, vous l'avez élu meilleur joueur du Championnat de France. Avec 126 points au total, il devance assez confortablement Memphis Depay (95) et Lucas Paqueta (65) dans notre consultation au long cours.

Le natif de Bondy aux 42 sélections en équipe de France devient le premier joueur à décrocher deux fois le titre de meilleur joueur Eurosport de la saison depuis la mise en place de cette récompense, en 2016. Déjà distingué lors de l'exercice 2018-2019, Mbappé signe un doublé inédit. En attendant un éventuel triplé ? Le PSG et ses supporters ne demandent que ça, alors que le contrat de l'ancien Monégasque à Paris court jusqu'en juin 2022.

Après chaque journée, la rédaction d’Eurosport soumettait à votre vote une liste de 10 joueurs qui avaient brillé sur les pelouses de Ligue 1. Des points étaient ensuite distribués à l'ensemble des joueurs sélectionnés (15 pour le 1er, 10 pour le 2e, 8 pour le 3e, 7 pour le 4e, 6 pour le 5e, 5 pour le 6e, 4 pour le 7e, 3 pour le 8e, 2 pour le 9e et 1 pour le 10e). Mbappé a notamment bâti son succès en étant élu meilleur joueur de la 4e, 21e, 27e, 30e, 32e et 33e journée.

Palmarès :

2015 - 2016 : Hatem Ben Arfa

2016 - 2017 : Alexandre Lacazette

2017 - 2018 : Florian Thauvin

2018 - 2019 : Kylian Mbappé

2019 - 2020 : Dimitri Payet

2020 - 2021 : Kylian Mbappé

