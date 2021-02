Léo Dubois peut avoir le sourire. Auteur d'un très joli but pour offrir la victoire à l'OL contre Bordeaux (2-1), le latéral droit des Gones a en plus été élu meilleur joueur de la 22e journée de Ligue 1 par vos soins. Avec 39% des suffrages, l'international français âgé de 26 ans devance Farid Boulaya (22%) et Yusuf Yazici (20%) dans notre consultation.

Au classement général, Yazici en profite pour faire son apparition dans un Top 10 dominé par Tino Kadewere. L'international turc du LOSC est désormais 7e, à hauteur de Kevin Volland.

Le Top 10 du classement général :

1. Tino Kadewere (OL) 55 points

2 Hatem Ben Arfa (Bordeaux), Kylian Mbappé (PSG) 48 points

4. Memphis Depay (OL) 45 points

5. Lucas Paqueta (OL) 40 points

6. Keylor Navas (PSG) 38 points

7. Kevin Volland (Monaco), Yusuf Yazici (Lille) 33 points

9. Neymar (PSG), Andy Delort (Montpellier) 32 points





Pourquoi ils étaient nommés

Laurent Abergel (Lorient) : quel match de l’ancien Marseillais ! Capitaine cet après-midi face au PSG, c’est lui qui ouvre le score en carressant la lucarne de Rico. C’est encore lui qui lance parfaitement Moffi sur la troisième réalisation des Merlus, scellant l’exploit breton face aux Parisiens.

Léo Dubois (OL) : un match de patron, encore un. Déjà décisif lors du derby face aux Verts (5-0), le latéral droit a remis ça contre Bordeaux (2-1) vendredi en inscrivant le but de la victoire. Et quel but ! La NASA (oui, la NASA) y est allé de sa réaction, c’est dire l’exploit.

Mahdi Camara (ASSE) : il était partout. Le milieu stéphanois a étouffé l’entrejeu niçois et bien bloqué les rares percées du milieu azuréen. Précieux dans les duels et efficace dans ses tacles (5/5 réussis), le jeune milieu français a été la pièce maîtresse des Verts.

Léo Dubois a donné la victoire à l'OL face à Bordeaux (2-1) Crédit: Eurosport

Yacine Adli (Bordeaux) : les Girondins ont certes perdu contre Lyon (1-2) vendredi, mais Adli est une nouvelle fois sorti du lot. Présent aux quatre coins du terrain, le milieu bordelais a fait mieux que regarder ses homologues lyonnais dans les yeux. À noter, également, sa récupération sur le but de Kalu.

Sofiane Diop (Monaco) : qu’il est précieux. Lors de la victoires des monégasques sur la pelouse de La Beaujoire, le jeune milieu offensif a brillé par ses passes lumineuses, notamment dans les petits espaces. Il aurait même pu s’offrir un but dans le premier acte si sa frappe n’avait pas attrapé le poteau.

Jean-Louis Leca (Lens) : si les Sang et Or ne sont plus qu’à quatre petites longueurs des fameux "38 points du maintien", ils le doivent en grande partie à leur gardien, auteur d’une superbe prestation à Montpellier (2-1). Six0 arrêts pour lui au total, dont trois décisifs face à Chotard puis Sambia par deux fois.

Caio Henrique (Monaco) : le latéral gauche brésilien a brillé à Nantes dimanche soir. Très haut dans son couloir, il a multiplié les centres dangereux et a été un vrai poison pour la défense nantaise. Passeur décisif sur le but de Volland.

Farid Boulaya (Metz) : il commence à devenir habitué à notre classement. L’international algérien, brillant depuis plusieurs semaines, a récidivé ce dimanche après-midi à Brest (2-4). D’abord malmenés en Bretagne, les Messins doivent leur sursaut à splendide coup-franc de leur milieu offensif. Son cinquième but en Ligue 1 cette saison.

Yusuf Yazici célébré par ses coéquipiers après son but pour Lille contre Dijon en Ligue 1 le 31 janvier 2021 Crédit: Getty Images

Yusuf Yazici (Lille) : sa partition a relevé le niveau d’une partie bien terne entre le LOSC et Dijon (1-0). L’international turc a été très remuant offensivement, auteur d’inspirations intéressantes. Il est l’auteur de l’unique but du match et offre la victoire aux Dogues d’un réalisation pleine de malice.

Lassana Coulibaly (Angers) : son dernier but en L1 remontait à plus de trois ans. Lors du succès angevin face à Nîmes (3-1), l’international malien a d’abord offert l’ouverture du score à Capelle, il s’est ensuite mué en buteur sur un joli service de Doumbia. Sa meilleure copie de la saison.

