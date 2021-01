C'est une première dans l'histoire du football français : un match, OM-Rennes en l'occurrence, a été reporté suite à des faits de violence commis dans l'enceinte d'un centre d'entraînement. La LFP n'a pas tardé à prendre la décision face aux incidents qui ont eu lieu ce samedi à La Commanderie. "On a pris la décision de reporter la rencontre, ce qui nous paraissait le plus sage. C'était inenvisageable de maintenir dans ces conditions, ou de le remettre à demain", a fait savoir Arnaud Rouger, directeur général de la LFP, sur Canal Plus qui a fait part de "l'état de choc" de l'équipe et du staff pour justifier la décision de la Ligue.