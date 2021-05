Si le PSG ne se qualifie pas pour la finale de la Coupe de France, la saison de Presnel Kimpembe en club sera terminée. En effet, le défenseur parisien a écopé de trois matches de suspension plus un avec sursis après son exclusion à Rennes, a annoncé mardi la commission de discipline. L'international français a vu rouge pour un tacle sur Jérémy Doku à la fin du match Rennes-PSG (1-1), dimanche. Il a ensuite eu une explication tendue avec une partie du banc breton.

"Presko" va manquer la demi-finale de Coupe de France à Montpellier, mercredi, et les deux dernières journées de Ligue 1 contre Reims et à Brest. Il sera de retour pour une éventuelle finale de Coupe de France. Également exclus lors de la 36e journée, le Niçois Pierre Lees-Melou et le Lensois Clément Michelin ont écopé d'un seul match de suspension ferme.

