Fin du feuilleton Angel Di Maria. Et l'épilogue est celui attendu : l'international argentin, libre en juin prochain, a signé un nouveau contrat avec le PSG. Les deux parties sont désormais liées jusqu'en 2022, avec une année supplémentaire en option. Arrivé en 2015, El Fideo ne va donc pas quitter Paris en fin de saison. "Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la prolongation du contrat d’Angel Di Maria pour une saison supplémentaire avec une 2e année optionnelle. Âgé de 33 ans, l’attaquant international argentin est désormais lié avec le club de la capitale jusqu’au 30 juin 2022", a communiqué le club parisien.

Toujours décisif

Ligue 1 Pour vous, David est le meilleur joueur de la 28e journée 03/03/2021 À 23:14

Auteur de 5 buts et 12 passes décisives cette saison en 27 matches toutes compétitions confondues, Di Maria reste l'un des meilleurs éléments du PSG. Et de son vestiaire. "Je suis très bien dans mon équipe. Je n’ai pas l’angoisse qu’on peut avoir à 25, 26 ou 27 ans. J’ai 32 ans et je vis au jour le jour. Je veux continuer à profiter d’être en Europe, en Ligue des champions. Je suis dans cet état d’esprit", confiait-il à TyC Sports il y a quelques semaines.

Heureux au PSG, Di Maria ne s'imaginait probablement pas ailleurs. Le voilà (re)parti une saison, si ce n'est deux. De son côté, le club parisien conserve un joueur majeur de son effectif. Le gaucher argentin compte 16 trophées depuis son arrivée dans la capitale : 4 titres de champion de France (2016, 2018, 2019, 2020), 4 Coupes de la Ligue (2016, 2017, 2018, 2020), 4 Coupes de France (2016, 2017, 2018, 2020) et 4 Trophées des Champions (2016, 2018, 2019, 2020).

Ligue 1 Thauvin ouvre la porte à l'OM : "Toutes les cartes sont redistribuées avec une nouvelle direction" IL Y A 3 HEURES