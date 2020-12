4 défaites : Le PSG en a bavé

Déjà quatre défaites après 17 journées : il faut quitter le Top 5 de la Ligue 1 pour trouver une équipe qui a plus perdu que le champion de France depuis le début de saison. Une statistique inhabituelle pour Paris, qui a particulièrement déçu face aux gros du championnat. La formation de Thomas Tuchel s’est inclinée contre Marseille, Monaco et Lyon, et n’a pris qu’un point contre Lille. Plus surprenant encore, elle n’a pas inscrit le moindre but face aux Phocéens, aux Rhodaniens et aux Dogues. Son large succès contre Strasbourg (4-0) lui aura au moins permis de terminer l'année avec le sourire.

Ligue 1 "Merci coach" : Mbappé adresse un message d'au revoir à Tuchel IL Y A 3 HEURES

10 buts : Dia, invité surprise chez les buteurs

Il y a Kylian Mbappé et ses douze buts. Et juste derrière, Boulaye Dia et ses dix réalisations... dont neuf à l'extérieur. L’attaquant du Stade de Reims s’est imposé comme la grosse surprise de ce classement des buteurs à mi-parcours. Une surprise non pas parce que son talent n’était pas reconnu : associé notamment à l’OM au cœur de l’été, l’attaquant de 24 ans était présenté comme l’un des joueurs à suivre cette saison. Mais parce que Reims, 15e, a connu une première partie de saison irrégulière. Au cours de laquelle Dia a inscrit près de la moitié de ses buts.

Boulaye Dia buteur pour Reims à Monaco en Ligue 1 le 23 août 2020 Crédit: Getty Images

33 joueurs : Puel a concerné tout le monde

Si Claude Puel a quelque peu revu ses plans ces dernières semaines, en réintégrant dans son onze des joueurs comme Wahbi Khazri et Ryad Boudebouz, l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne a très clairement affiché sa volonté de construire autour des jeunes. Et d’intégrer un maximum de monde dans la rotation. L’ancien coach de Lille et Lyon a ainsi utilisé 33 joueurs depuis le début de saison. Personne n’a fait plus en Ligue 1 alors que Lille, à l’opposé, en a utilisé 21. Parmi eux, neuf ont… moins de 20 ans. Et certains se sont fait une belle place : Lucas Gourna a disputé 11 matches du haut de ses 17 ans tandis qu’Adil Aouchiche, 18 ans, est apparu à 13 reprises.

Adil Aouchiche face à Nice Crédit: Getty Images

Marseille – Paris – Lyon, beaucoup de points… et de cartons

Lille deuxième de Ligue 1 et deuxième au classement fairplay, avec seulement 29 cartons jaunes et un carton rouge reçu depuis le début de saison : a priori, les équipes du haut du classement sont les plus sages. Mais à y regarder de plus près, ce n’est pas le cas. Ainsi, l’OM est par exemple 19e de ce classement avec 43 cartons jaunes et quatre cartons rouges reçus selon Transfermarkt. Le club phocéen s’en est d’ailleurs récemment plaint, avec une démonstration détaillée sur son compte Twitter. Mais ce n’est pas tout puisque Lyon (18e), le PSG (16e) ou encore Montpellier (17e) figurent tous dans le top 5 des mauvais élèves, alors qu’ils sont tous dans le Top 8 du "vrai" classement.

8 penaltys, 6 rouges : Brisard en mode Père Fouettard

Si les statistiques des joueurs de la "Ligue des Talents" sont évidemment scrutées de près, celles des arbitres valent parfois le coup d’œil, elles aussi. Prenons Jérôme Brisard, 34 ans, qui officie en Ligue 1 depuis 2016. L’intéressé a arbitré huit rencontres de championnat depuis le début de saison. Pour un bilan… musclé : 8 penaltys sifflés, 42 cartons jaunes, 6 cartons rouges, toujours selon les chiffres de Transfermarkt. Un record dans chacune des catégories.

Jérôme Brisard lors de PSG - OM Crédit: Getty Images

37% : Sans public, ça coince à domicile

Comme nous le détaillons dans un article, une corrélation entre l’absence de public dans les stades et les résultats des équipes à domicile se confirme. Ainsi, depuis le début de saison, on compte 66 victoires à domicile, pour 62 à l’extérieur. Depuis le début de la décennie, le ratio de victoire des équipes à l’extérieur oscille entre 24 et 29%. Depuis la reprise, il est de 37%. Un vrai fossé.

Ligue 1 Canal+ a fait une proposition orale à la LFP pour les droits du foot français IL Y A 5 HEURES