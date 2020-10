Il était rouge de colère au moment de sortir de la pelouse du Parc il y a trois semaines. Rouge comme ce carton qui lui a valu deux matches de suspension après une altercation avec Alvaro Gonzalez. Cette soirée cauchemardesque face à l'OM paraît loin désormais. Parce que Neymar a échappé à une éventuelle sanction. Parce qu'il était bien de retour dans son stade. Et parce qu'il y a montré son vrai visage en donnant le tempo du festival du PSG face à Angers (6-1).

Le Brésilien était au four et au moulin. Dans une position axiale avec une liberté de mouvement totale, il a joué son rôle habituel de chef d'orchestre de la formation parisienne. Avec des gestes de grande classe et quelques fioritures. Avec cette capacité à donner ce coup d'accélérateur fatale pour les défenses adverses. Mais aussi avec deux buts. Pas ses plus spectaculaires sous le maillot parisien. Neymar n'a eu qu'à finir le travail, d'abord de Kylian Mbappé puis d'Alessandro Florenzi. Mais cela n'enlève rien à la saveur de ce doublé.

Le numéro 10 du PSG commençait à trouver le temps long. Il n'avait plus marqué en Ligue 1 depuis la victoire à Lille le… 26 janvier dernier (0-2). Plus de huit mois. Mais seulement quatre matches en réalité. Entre la crise sanitaire et ses suspensions, le Brésilien n'a pas eu l'occasion d'en jouer davantage depuis ce déplacement dans le Nord. Il n'empêche. Quatre matches sans marquer, c'est long pour Neymar. Une telle période de disette ne lui était jamais arrivée dans le championnat de France.

Ibra et Bianchi dans le viseur

Un doublé pour débloquer son compteur, mais aussi un doublé symbolique. Avec 72 buts toutes compétitions confondues, Neymar a rejoint Raï à la 10e place du classement des buteurs du club de la capitale. Un joli clin d'œil du Brésilien pour son compatriote, élu cette semaine meilleur joueur de l'histoire du PSG. L'ancien Barcelonais a atteint ce total en seulement 86 rencontres. Il affiche un ratio de 0,83 but par match sous le maillot parisien. Seuls Zlatan Ibrahimovic (0,87) et Carlos Bianchi (0,89) font mieux à Paris jusqu'ici.

Désormais lancé, Neymar semble plus que jamais en mesure de rattraper le Suédois et l'Argentin. Le système et le style de jeu du PSG lui conviennent à merveille. Ses statistiques face à Angers vont dans ce sens : 116 ballons touchés, 7 dribbles réussis, 3 tirs cadrés sur 5 tentatives, 4 occasions créées, 2 buts et 1 passe décisive. Le Brésilien profite de conditions idéales pour faire parler son talent. "Quand Neymar joue entre les lignes et haut, c'est là qu'il nous apporte le plus", s'est réjoui son entraîneur Thomas Tuchel.

Quand il est proche de Kylian Mbappé, aussi. Face à Angers, il a souvent joué dans la zone de l'attaquant français, positionné sur l'aile gauche jusqu'au passage au 4-3-3 en fin de match. Un côté vers lequel Neymar vient naturellement. Les deux joueurs ont beaucoup échangé et le but offert par l'ancien Monégasque au Brésilien après un exploit individuel en a été la preuve la plus éclatante. Un but qui symbolise le festin parisien face à Angers. Un but pour éloigner encore un peu plus le cauchemar face à l'OM.

