Grégory Van der Wiel (2012-2016) : Deux concurrences, la première mieux gérée que la seconde

C’est le premier latéral droit recruté par les dirigeants du Paris Saint-Germain sous pavillon qatari. Grégory Van der Wiel, acheté 6 millions d’euros à l’Ajax Amsterdam, débarque dans la capitale pour concurrencer Christophe Jallet, au club depuis 2009. Le Néerlandais s’engage pour quatre saisons avec le PSG.

Pourquoi il y avait de l’espoir

Après avoir pris ses marques lors de sa première saison à Paris, Grégory Van der Wiel s’est vite imposé sur le couloir droit. Sur l’exercice 2013-2014, il délivre neuf passes décisives, dont quatre en six matches de Ligue des champions. Avec le départ de Christophe Jallet l’été suivant, le Néerlandais est naturellement devenu le titulaire indiscutable au poste d’arrière droit, laissant les miettes à Serge Aurier, tout juste recruté à Toulouse. Sa saison 2014-2015 est la plus aboutie : 41 matches disputés toutes compétitions confondues, un but marqué et sept passes décisives.

Pourquoi ça a coincé

Si Grégory Van der Wiel a bien géré la concurrence mise en place avec Christophe Jallet, il s’est moins adapté à celle installée avec Serge Aurier puis Marquinhos. L’Ivoirien et le Brésilien livrent des prestations intéressantes à ce poste. La saison 2015-2016, sa dernière au PSG, est la plus difficile pour l’ancien de l’Ajax. Il quitte le club parisien libre de tout contrat, à l’été 2016, puis s’engage à Fenerbahçe.

Serge Aurier (2014-2017) : Une promesse avant un (énorme) dérapage

Recruté à Toulouse à l’été 2014 pour pallier le départ de Christophe Jallet, Serge Aurier, alors tout jeune (22 ans), débarque comme doublure de Van der Wiel. Avec pour objectif, à moyen puis long terme, de devenir le latéral droit titulaire du PSG.

Pourquoi il y avait de l’espoir

Après une première saison avec un faible temps de jeu (16 matches disputés toutes compétitions confondues, sans la moindre rencontre de Ligue des champions), Serge Aurier prend son mal en patience et attend l’exercice 2015-2016 pour montrer l’étendue de son talent. Et ça fonctionne plutôt bien pour l’Ivoirien : sa première partie de saison avec les rouge et bleu est une réussite.

Pourquoi ça a coincé

C’est un épisode que tous les suiveurs de la Ligue 1 connaissent par cœur. Un soir de février 2016, Serge Aurier lance l’application Periscope et dérape : il tient des propos virulents envers son entraîneur, Laurent Blanc, mais aussi envers quelques-uns de ses coéquipiers, comme Salvatore Sirigu. Derrière, l’Ivoirien est écarté, avant d’être ré-intégré dans le groupe. Mais ses prestations sous la tunique parisienne ne donnent plus satisfaction. Aurier ne retrouve pas son niveau affiché lors de la première moitié de la saison 2015-2016. Il rejoint Tottenham à l’été 2017.

Thomas Meunier (2016-2020) : Un apport offensif intéressant puis insuffisant

Après le départ de Van der Wiel, le PSG cherche un latéral droit pour concurrencer Serge Aurier, sur le déclin. Thomas Meunier est recruté au FC Bruges et signe un contrat de quatre ans avec le club parisien.

Pourquoi il y avait de l’espoir

Les premières sorties de Thomas Meunier sous la tunique du PSG sont intéressantes, notamment sur le plan offensif. Les dépassements de fonction du Belge ont permis de débloquer quelques situations compliquées, notamment face à Bâle, lors de la phase de poule de la Ligue des champions, où le latéral signe le but victorieux d’une magnifique reprise de volée. A l’issue de la saison 2016-2017, Thomas Meunier comptabilise deux buts et sept passes décisives.

Pourquoi ça a coincé

Son apport offensif ne comble pas ses lacunes défensives. Thomas Meunier est (trop) souvent pris sur son côté droit. Dès l’été 2017, sa place de titulaire est menacée puisque le PSG recrute Dani Alves. Bis repetita l’été qui suit, quand Paris s’offre Thilo Kehrer, défenseur central de formation mais polyvalent. S’il a continué à jouer et est resté dans la rotation, le Belge n’a jamais réussi à récupérer une place de titulaire indiscutable. Il quitte le PSG à la fin de son contrat, à l’été 2020, avant le Final 8.

Dani Alves (2017-2019) : la fausse bonne idée

Dani Alves est recruté libre à l’été 2017, après avoir passé une saison du côté de la Juventus Turin. Il est la première recrue d’un mercato XXL du PSG, qui s’est offert cet été là Neymar puis Kylian Mbappé.

Pourquoi il y avait de l’espoir

Il y avait deux gros motifs d’espoir pour les Parisiens : l’énorme expérience de Dani Alves, qui a tout gagné en club, mais aussi sa relation presque fusionnelle avec Neymar, nouvelle star du PSG. Pour son premier match avec le club de la capitale, le latéral droit est élu homme du match, après avoir inscrit un coup franc sublime lors du Trophée des champions face à l’AS Monaco. Il avait également ouvert le score face au Bayern Munich lors du lancement de la campagne européenne du PSG, au Parc (3-0).

Pourquoi ça a coincé

A 34 ans, Dani Alves n’avait plus ses jambes d’antan. Son expérience, son talent et sa polyvalence lui ont permis de dépanner à de nombreuses reprises le PSG lors de son passage dans la capitale. Mais le Brésilien n’avait plus niveau nécessaire pour sécuriser le poste de latéral droit à Paris.

Thilo Kehrer (2018 - ?) : Une fragilité combinée à une drôle de gestion

A l’été 2018, et à la surprise générale, Thilo Kehrer est recruté à Schalke 04 contre un chèque de 37 millions d’euros. Défenseur central de formation, l’Allemand est annoncé comme un joueur polyvalent, pouvant évoluer dans l’axe de la défense mais aussi sur un côté.

Pourquoi il y avait de l’espoir

Sous les ordres de Thomas Tuchel, Thilo Kehrer est loin d’être inintéressant lors de ses premières sorties. Dans les systèmes de jeu hybrides du tacticien allemand, l’ex-joueur de Schalke évoluait parfois dans l’axe, mais aussi comme piston droit. Il avait d’ailleurs réalisé quelques matches intéressants à ce poste-là, ou il semblait plus à l’aise qu’au poste d’arrière droit dans une défense à quatre.

Pourquoi ça a coincé

Mais Thilo Kehrer est avant tout un défenseur central, pas un latéral droit. Et, match après match, sa fragilité et ses imprécisions se sont faites ressentir. L’Allemand a complètement perdu confiance en lui après son match chaotique contre Manchester United au Parc des Princes. Depuis, les matches disputés par Kehrer sur le côté sont souvent synonymes de calvaire. Mais peut-on remettre toute la faute sur lui, alors que ce n’est pas son poste de prédilection ?

Alessandro Florenzi (2020 - ?) : Un léger optimisme, une vraie déception

Alessandro Florenzi a été prêté avec option d’achat, évaluée à 8 millions d’euros, par l’AS Rome au PSG à l’été 2020. Leonardo ne devrait pas, sauf retournement de situation de dernière minute, lever cette option. Le latéral retournerait donc en Italie.

Pourquoi il y avait de l’espoir

Parce que l’apport offensif et la qualité de centre de Florenzi pouvaient laisser présager de belles animations sur le côté droit du PSG. Lors du Classique face à l’Olympique de Marseille, le premier match de l’Italien sous les couleurs parisiennes, le latéral dépose quelques galettes pour ses coéquipiers dans la surface de réparation. De bon augure pour la suite ?

Pourquoi ça a coincé

Les lacunes d’Alessandro Florenzi ont vite refait surface. Trop juste sur le plan défensif, à la traine physiquement, l’Italien n’a jamais vraiment su tenir son rang. Avec une concurrence un peu plus rude sur son côté, le joueur prêté par la Roma n’aurait sans doute pas disputé autant de rencontres sous la tunique parisienne. Cet été, sauf retournement de situation, il retournera dans la capitale italienne.

