Entendons-nous. Une blessure aux ligaments croisés n'est jamais une bonne nouvelle. Ni pour le joueur ni pour son club. Mais cette blessure de Juan Bernat, officialisée ce jeudi matin par le PSG, place les champions de France dans une situation particulièrement inconfortable. Poste faible depuis le départ de Maxwell en 2017, le flanc gauche de la défense du PSG avait fini par trouver son homme fort avec Bernat, si précieux dans les grandes affiches de Ligue des champions.

Buteur face à Dortmund et Leipzig cette année, Liverpool et Naples la saison précédente, l'international espagnol a cadenassé le poste en prouvant sa fiabilité et en s'appuyant sur son entente avec Neymar dans le couloir. Une sacrée béquille pour Paris qui avait multiplié les choix hasardeux (Kurzawa, Berchiche). Sa longue indisponibilité (au moins six mois) va obliger Paris à revoir ses plans. Comment faire pour remplacer celui qui avait fini par se rendre indispensable ?

Layvin Kurzawa : pas assez fiable

Kurzawa, qui a prolongé jusqu’en 2024 cet été, est, a priori, la première solution de secours. A priori seulement. Car, pour avoir dégoupillé face à l'OM, Kurzawa ne jouera pas les cinq prochains matches de Ligue 1. Il faudra donc faire sans lui. Il devrait, en revanche, prendre le relais en Ligue des champions. A Paris depuis 2015, celui qui aurait dû prendre les commandes du poste a trop souvent déçu. L'ancien Monégasque manque de fiabilité notamment sur les duels, le placement et les phases défensives. S'engager en Ligue des champions avec Kurzawa titulaire, c'est nécessairement prendre un risque au vu de ce qu'il a montré lors des cinq dernières saisons à Paris.

Abdou Diallo : au mieux, une solution de secours

Diallo est avant tout un défenseur central et c'est pour cela qu'il a été recruté. Mais sa polyvalence et sa qualité de passe pourraient être un précieux atout en l'absence de Bernat. Passeur décisif en position d'arrière gauche face à Strasbourg (1-0) la saison dernière, Diallo peut dépanner. Mais il n'est pas un défenseur de débordement et son physique extrêmement fragile ne peut en faire une solution à long terme. Depuis son arrivée à Paris, l'ancien défenseur de Dortmund plafonne. Il n'a jamais prouvé qu'il pouvait prétendre à une place de titulaire dans l'axe. Alors à gauche…

Mitchel Bakker : la grande interrogation

Lui est un vrai spécialiste du poste et il devrait assurer l'intérim en l'absence de Bernat et Kurzawa dans les semaines qui viennent. Ses prestations seront scrutées d'un œil attentif. International néerlandais Espoirs, il fut l'une des rares satisfactions du premier match de la saison à Lens (1-0). Mais il est jeune et ne compte que sept matches sous le maillot parisien. Recruté dans l'anonymat le plus total en 2019, il se voit là offrir une chance unique de prendre le pouvoir. Mais il va falloir se montrer absolument irréprochable.

Une recrue : pas une priorité

Et pourquoi le PSG ne recruterait-il pas une référence au poste d'arrière gauche ? Après tout, Paris a les moyens. Problème, les départs de Thiago Silva, Edinson Cavani et Eric-Maxim Choupo-Moting ont appauvri un effectif qui se cherche un défenseur central, un attaquant de pointe voire un milieu récupérateur.

Le poste d'arrière gauche, même avec cette blessure de Bernat, est très loin dans les priorités parisiennes. D'autant que Kurzawa vient de prolonger jusqu'en 2024. Les solutions de repli sont peu nombreuses et donc très onéreuses. Un temps visé par Paris, Alex Telles, le défenseur gauche de Porto, coûterait entre 25 et 30 millions d'euros. Un montant élevé, même pour Paris en ces temps de crise. Le PSG a choisi une valeur refuge en prolongeant Kurzawa cet été. Il faudra sans doute aller au bout de cette idée.

