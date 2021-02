Harry Kane à Paris ? Cela semble difficile à imaginer. Et pourtant, l'arrivée de Mauricio Pochettino alimente ces folles rumeurs de l'autre côté de la Manche. A en croire le Daily Mirror , le nouvel entraineur du PSG serait séduit par l'idée de retrouver son serial-buteur anglais de 27 ans. Pendant plus de cinq saisons, les deux hommes ont connu de belles périodes à Tottenham. Et Pochettino voudrait en effet à nouveau se délecter de cette relation à part à Paris.

D'après le tabloïd, Harry Kane serait même "la cible numéro 1" du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé, qui est en fin de contrat en juin 2022. Jusqu'à présent, c'est pourtant plus le nom de Lionel Messi qui est revenu régulièrement pour compenser un éventuel transfert du jeune champion du monde français - auteur d'une performance XXL face au FC Barcelone en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions mardi dernier. Mais le buteur de la sélection anglaise, qui a planté 13 buts et délivré 11 passes décisives cette saison en 21 matches de Premier League, pourrait s'immiscer dans les discussions car Pochettino pousserait pour son ancien protégé, avec qu'il entretient une relation privilégiée.

Le vestiaire de l'OM sensible à la rumeur Sampaoli ? "On lit, on écoute... difficile de louper ça"

Les exigences de Tottenham risquent toutefois de poser quelques soucis à Paris, si le club parisien tente vraiment de faire plaisir à son nouveau coach dans les prochains mois. Les Spurs auraient fixé le prix du leader de leur attaque et de celle des Three Lions à 175 millions d'euros d'après le Daily Mail. Et l'intérêt de Manchester City ou encore de Manchester United ne va pas aider à baisser son prix. Or le PSG, qui ne serait pas contre l'idée de conserver Moise Kean – prêté par Everton –, est sérieusement touché par la crise liée à la pandémie du Covid-19. Le champion de France présente des pertes financières conséquentes. Et ne pourra pas céder à toutes ses envies, même en cas de transfert de Mbappé qui aurait cependant de quoi renflouer les caisses.