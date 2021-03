Comme un symbole. Au bout d'une accélération dont il a le secret, Kylian Mbappé a inscrit dimanche à Lyon le 100e but de sa carrière en Ligue 1. Ce n'était pas la première fois qu'il trouvait les filets au Groupama Stadium. En première période, l'ancien Monégasque avait ouvert la marque en faveur du Paris Saint-Germain avec un enchaînement qui n'était pas sans rappeler celui qu'il avait réalisé contre le FC Barcelone (1-4) il y a quelques semaines. Un doublé pour atteindre un cap symbolique, avant de céder sa place à Neymar, de retour de blessure.

Mbappé est le plus jeune joueur à avoir atteint cette barre des 100 buts, dont 84 inscrits sous les couleurs du PSG et 16 sous celles de Monaco. A 22 ans et 91 jours, il succède au légendaire Hervé Revelli (23 ans et 153 jours), troisième meilleur buteur de l'histoire du championnat de France avec 216 réalisations (175 avec Saint-Etienne, 41 avec Nice). C'est la suite logique des choses pour l'international français, qui avait déjà battu un record de précocité quand il avait marqué son 50e but en Ligue 1.

Mbappé a au passage inscrit ses 119e et 120e buts sous les couleurs du PSG, toutes compétitions confondues. Il occupe toujours la troisième place au classement des buteurs de l'histoire du club de la capitale derrière Edinson Cavani (200 buts) et Zlatan Ibrahimovic (156 buts). Reste désormais à savoir si le natif de Bondy se donnera une chance de les dépasser. Pour cela, il devra vraisemblablement prolonger son contrat avec le champion de France en titre, qui expire en juin 2022.

