Kylian Mbappé a beau recevoir quelques critiques, son influence au PSG reste considérable. Depuis le début de saison, le champion du monde a déjà inscrit six buts... et délivré quatre passes décisives. Pas rien. Mais conscient de certaines de ses lacunes dans le jeu, l'international français veut continuer à progresser, comme il l'a confirmé au site officiel du club parisien.

"Je pense que je dois évoluer et j’en prends conscience chaque jour, a-t-il expliqué. Ce n'est pas parfait. Je ne suis pas parfait. Il y a des matches où je n'ai pas été bon, mais je continue de progresser. Je pense aussi qu'il faut jouer avec les autres. Tu ne gagnes pas tout seul et ça, c'est le plus important dans un sport collectif. Ce n'est pas encore parfait parce que je suis un attaquant et un attaquant, au fond, on lui apprend à être égoïste à être dans sa bulle. C’est un poste très spécial, et je sais qu’il est difficile de comprendre l'état d'esprit d'un attaquant."