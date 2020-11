C'est une bien drôle d'anecdote racontée par L'Equipe ce lundi. Absent des terrains depuis plusieurs semaines en raison d'une (nouvelle) blessure, Marco Verratti et son hygiène de vie font régulièrement débat. Tant au PSG que chez les observateurs. Et le quotidien dévoile dans son édition du jour un épisode qui remonte à un samedi de novembre 2018, soit quelques jours avant un match de Ligue des champions face à Liverpool.

Selon L'Equipe, Marco Verratti se trouvait alors en boîte de nuit. Il y avait croisé... Thomas Tuchel, son entraîneur. "Ce n'est pas sérieux Marco, je te remplace pour te reposer parce qu'il y a Liverpool mercredi...", lui avait alors lancé ce dernier. "Oh, ça va ! J'allais partir, mais toi non plus, ce n'est pas sérieux. Tu es le coach, tu dois montrer l'exemple", avait rétorqué le Petit Hibou à son coach. Malgré ça, le PSG s'était imposé quatre jours plus tard face aux Reds.