Voilà qui rappelle quelques mauvais souvenirs. Cette nuit, aux abords du Parc des Princes, le bus du RC Lens a été recouvert d'insultes alors qu'il stationnait à l'hôtel des joueurs nordistes. "Consanguins de m…", "fuck Lens" font partie des mots fleuris, comme un mauvais clin d'œil à la banderole de très mauvais goût déployée en 2008 au Stade de France à l'occasion de la finale de la Coupe de la Ligue ("Pédophiles, chômeurs, consanguins : Bienvenue chez les Ch'tis").

Le PSG n'a pas tardé à réagir en condamnant " Selon Le Parisien , deux hommes ont d'ores et déjà été interpellés. Rappelons que le PSG reçoit à 17h Lens pour un match capital dans la course au titre, pour Paris, et à la Ligue Europa, pour les Sang et Or.