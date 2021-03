Ce sont deux dossiers à l'issue encore incertaine. Et qui sont toujours sur le bureau de Leonardo, le directeur sportif du PSG. D'un côté, celui concernant l'avenir de Neymar, que beaucoup imaginent prolonger avec le club de la capitale. De l'autre, celui de Kylian Mbappé et une décision encore à prendre sur son futur proche. Prolonger à Paris, ou partir voir ailleurs l'été prochain à un an de la fin de son contrat ? Le suspense reste entier.

Je parle toujours avec eux

"Si je joue les négociateurs ? Bien sûr, a-t-il expliqué ce vendredi soir dans Rothen Régale, sur RMC Sport. C’est normal, on sait qu’avec eux dans l’équipe on est plus forts. Je parle toujours avec eux. Je ne vais pas tout vous dire, mais on parle beaucoup (...) Ils sont très bien ici. Ils savent qu’ils font partie d’un grand club avec un grand projet. Je pense aussi, mais là je parle à titre personnel, que gagner (la Ligue des champions) ici aurait une saveur différente."

De son côté, Leonardo, lui, assurait jeudi que l'épilogue du dossier Mbappé n'était plus très loin. "On parle, on avance, et je pense qu’on va arriver à une conclusion, ou du moins à une idée claire de la position de chacun pour le futur", expliquait le directeur sportif parisien à RMC. Le champion du monde va donc devoir prendre rapidement une décision. Dans un sens ou dans l'autre.

