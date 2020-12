Il y a un an moins neuf jours, le Paris Saint-Germain était "sacré" champion d'automne... sans jouer. Bien sûr, les temps ont changé, le championnat n'en est qu'à son tiers. Mais pour l'heure, impossible d'affirmer avec certitude que le club de la capitale serait (sera ?) là où il doit être à mi-saison, c'est-à-dire aux commandes de la Ligue 1 avec une marge confortable d'avance. Cette anomalie n'est qu'un pan d'une première partie d'exercice un peu étrange où, finalement, aucune tête ne dépasse mais aucune n'est sous l'eau non plus.

Le report des matches de Marseille face à Lens et Nice n'a d'ailleurs pas aidé à offrir plus de visibilité sur ce classement. Après son succès à Nîmes vendredi soir, le club phocéen est encore en mesure d'occuper la tête du championnat s'il remporte ces deux rencontres.

Tout le contraire des équipes qui, sur le terrain, semblaient reposer sur de meilleures fondations. Rennes et Lille, co-leaders du championnat à l'issue de la 6e journée, ont eu toutes les peines du monde à gérer l'enchaînement des rencontres, entre Ligue 1 et Coupe d'Europe.

Les locomotives européennes du championnat avancent au ralenti ? Elles ont ouvert la voie aux équipes capables d'enchaîner les succès. Voilà comment Monaco et Montpellier, de plus en plus solides collectivement, se sont installés aux 4e et 5e rangs respectifs avant la 13e journée. Le club du Rocher comme le MHSC ont remporté leurs quatre derniers matches. Et désormais, six équipes se tiennent dans un mouchoir de poche. Le PSG compris.