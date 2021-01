Le premier grand oral de Mauricio Pochettino. Du moins en avant-match. A la veille de la rencontre face à l'ASSE, le nouvel entraîneur du PSG était (très) attendu devant la presse ce lundi, lui qui a succédé à Thomas Tuchel sur le banc parisien durant la trêve internationale. Dans un costume impeccable, l'ex-technicien de Tottenham a confirmé son crédo. Gagner, oui. Mais pas n'importe comment.

Eriksen, Alli, Aurier ou Lloris : A quoi va ressembler le mercato du PSG avec Pochettino ?

"Ce n'est pas facile de traduire des idées après seulement quelques jours, a-t-il notamment expliqué. Les joueurs sont ouverts à écouter et accepter notre façon de coacher et d'appliquer nos principes et concepts (...) J'ai de merveilleux joueurs à disposition, on va essayer de pratiquer un beau football. Il ne s'agit pas seulement de gagner, mais de gagner avec style, c'est du moins ce que nous voulons faire." Très "content" d'être revenu au PSG, Pochettino a parlé d'un "moment excitant" pour lui.

Nous devons tous aller dans le même sens

"Tout le monde a bien voulu échanger et m'expliquer son travail, a confié le nouvel entraîneur parisien. Je suis ouvert à l'aide de tout le monde évidemment, c'est à moi de m'adapter doucement, de créer des relations avec les gens. Nous devons tous aller dans le même sens (...) J'ai une grosse responsabilité, je sais ce que veut dire entraîner le PSG, je suis prêt à travailler 12 ou 14 heures par jour au club."

Pochettino dirige son premier entraînement avec le PSG

Interrogé concernant la gestion d'un vestiaire composé de stars, Mauricio Pochettino ne s'est pas montré inquiet. "J'ai bien compris ce qu'est le PSG, j'ai bien compris avec quels joueurs je vais travailler, des joueurs de classe mondiale. Dans le passé aussi j'ai travaillé avec de grands joueurs", a-t-il assuré. Avant d'être interrogé sur la possible arrivée de Lionel Messi l'été prochain. "Le père Noël m'a déjà offert un cadeau en me permettant de retrouver ce club et d'entraîner une telle équipe (...) On sait qu'avec les grands clubs, il y a beaucoup de rumeurs. Là, on vient juste d'arriver, on va essayer de s'adapter, on verra plus tard pour les rumeurs (...) Ce que je peux dire, c'est que n'importe quel grand joueur est le bienvenu ici."

"Mbappé peut jouer dans plusieurs positions"

Interrogé sur le capitanat, Pochettino a confirmé que le brassard resterait autour du bras de Marquinhos. "Il est le capitaine de l'équipe et va probablement le rester", a-t-il prévenu, sans pour autant se prononcer sur son futur rôle sur le terrain. "Ce sont des décisions qui se prendront au fur et à mesure", a lâché l'ancien joueur parisien, qui souhaite "optimiser les performances des joueurs". Même celles de Neymar, qui sera absent mercredi ?

Neymar avec le PSG en Ligue des champions, 2020 Crédit: Getty Images

"Quand il fera son retour avec le groupe, on va devoir trouver la position dans laquelle il performe le mieux, estime Pochettino. Ce n'est pas qu'une histoire de système, je n'aime pas parler de système, c'est une affaire d'animation, de comment l'équipe se comporte avec ou sans ballon (...) Sur son leadership, je dirais qu'il y a plusieurs façons d'exprimer son leadership. Plus j'ai de leaders dans mon vestiaire et sur le terrain, mieux c'est." Et concernant Kylian Mbappé, l'Argentin estime que l'international français peut "jouer dans différentes positions", "sur le côté" ou "dans l'axe". Pour lui, ce n'est donc pas un "souci". Un de moins, c'est déjà ça.

