Enfin une bonne nouvelle pour Thomas Tuchel. Après une succession de blessures de ses joueurs majeurs la semaine passée, avec l'enchaînement des matches en Ligue 1 et en Ligue des champions, l'entraîneur allemand a pu apprécier le retour de Mauro Icardi et Marco Verratti, respectivement blessés à un genou et à une cuisse, sur les terrains du Camp des Loges. Concernant l'Argentin, qui n'a plus rejoué depuis le 2 octobre et la réception d'Angers, il a participé à la séance collective du jour.