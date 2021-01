Ce n'était vraiment pas le week-end de Mauro Icardi. L'attaquant argentin est non seulement resté muet lors de la défaite du PSG à Lorient (3-2), mais il a en plus été cambriolé à son domicile de Neuilly-syr-Seine pendant qu'il était en Bretagne. "Le personnel (du joueur) s'en est aperçu ce (dimanche) matin, remarquant des objets déplacés et disparus", a indiqué une source proche du dossier, confirmant une information de l'Equipe.