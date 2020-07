LIGUE 1 - Huit ans après son arrivée en provenance du Milan AC, Thiago Silva a fait ses adieux mardi au Parc des Princes à l'occasion du match amical PSG-Celtic Glasgow. Pourtant, Thomas Tuchel a entretenu le doute quant à son avenir...

Pour Thiago Silva, il reste encore au moins trois matches à jouer avec le maillot parisien. Après les finales de la Coupe de France, de la Coupe de la Ligue et le Final 8 de la Ligue des champions, le défenseur brésilien de 35 ans sera libre. "Je me rappelle bien la dernière fois que j'ai joué au Maracana avec Fluminense, c'était pareil, c'est difficile le dernier jour", a-t-il confié au micro de beIN Sports, après être allé saluer le kop parisien, en leur disant quelques mots d'adieu au micro.

"Mais c'est pas fini encore, a-t-il prévenu. On a encore beaucoup de choses à faire, trois coupes à aller chercher, c'est pour ça qu'il faut continuer à travailler. J'espère pouvoir sortir avec une récompense, c'est ça mon objectif." A son arrivée dans la capitale en provenance de l'AC Milan en 2012, pensait-il rester huit ans à Paris ? "Non pas du tout. C'est une histoire que j'ai écrite. Je suis très heureux pour ça. Mes enfants ont grandi ici en France... (au bord des larmes). J'ai grandi aussi, pas seulement comme joueur, mais comme homme. Et le respect que le club m'a donné, tous les joueurs et le staff, c'est pour moi la chose la plus importante", a-t-il répondu.

A l'image du souhait des supporters parisiens, qui ont même plaidé "Thiago Silva à Paris... On signe direct" dans une banderole déployée juste avant le coup d'envoi, existe-t-il un espoir de voir "O Monstro" prolonger finalement son contrat après le "Final 8" à Lisbonne ? "Aujourd'hui il est notre joueur, notre capitaine. On doit parler de tout ça après la Ligue des champions", a déclaré, sur un ton énigmatique, son entraîneur Thomas Tuchel après le match. "Il semble qu'il va partir. Mais dans le foot, on ne sait jamais", a conclu le technicien allemand.

