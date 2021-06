Mais quel message a bien voulu faire passer Keylor Navas lundi soir ? Personne ne le sait, mais la story Instagram postée par le portier du PSG a de quoi interroger. "Offre ton absence à celui qui ne valorise pas ta présence" a écrit le gardien parisien. Une référence à l'arrivée imminente de Gianluigi Donnarumma au Paris Saint-Germain ? Nul ne peut l'affirmer aujourd'hui, mais le timing laisse à croire qu'il y a un lien de cause à effet.

Ligue 1 Varane aurait fait son choix : il veut quitter le Real Madrid, le PSG déjà à l'affût IL Y A UNE HEURE

Selon les dernières informations de la Gazzetta dello Sport, Gianluigi Donnarumma viendrait au PSG pour concurrencer Keylor Navas, et non pour être prêté, comme ont pu l'évoquer plusieurs sources ces derniers jours. Un choix étonnant de la direction parisienne au vu de l'excellente saison réalisée par le Costaricien. Le message peut être interprêté de plusieurs manières, et le club parisien et ses dirigeants devraient clarifier la situation dans les prochains jours.

Ligue 1 Canal+ annonce son retrait de la diffusion de la Ligue 1 11/06/2021 À 16:03