Alvaro Gonzalez aurait été coupable d’insultes racistes à l’encontre de Neymar, qui aurait lui-même débordé de la sorte face à Hiroki Sakai. Si tout reste à prouver dans les polémiques qui ont suivi le houleux classique entre le PSG et l’OM, les faits reprochés aux uns et aux autres sont peu glorieux. Et exposent les principaux concernés à de lourdes sanctions. Alors chaque camp défend les siens, et à l’image de la prise de position claire de Valentin Rongier et André Villas-Boas concernant Alvaro Gonzalez, Marquinhos s’est naturellement rangé derrière Neymar.

"Alvaro ? On a beaucoup discuté, surtout pour savoir ce qu’il s’était vraiment passé, a reconnu le défenseur brésilien dans les colonnes du Parisien. Certaines choses se passent sur le terrain avec le stress et la pression mais il ne faut pas en arriver à ce genre d’insultes. Il faut voir si les images amènent des preuves. Si c’est le cas, le joueur devra payer et apprendre de ses erreurs".

"Neymar n’a jamais joué avec des paroles comme celles-là"

Le capitaine parisien a été plus ferme encore au sujet de possibles insultes de son coéquipiers à l’encontre d’Hiroki Sakai. "On n’a pas parlé de ça. Je connais Neymar, c’est quelqu’un qui n’a jamais proféré d’insultes racistes. C’est difficile à dire parce que je n’étais pas sur le terrain ni à proximité et je n’ai pas vu les images. Mais pour quelqu’un qui connaît bien Neymar, il n’a jamais joué avec des paroles comme celles-là". Ce n’est pas ce que dit l’OM, visiblement confiant dans ce dossier.

