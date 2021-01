C’est une véritable fusée qui a percuté les filets de Benoit Costil, hier soir. Une frappe aussi inattendue que brutale de la part de Léo Dubois qui a permis à l’OL de s’imposer 2-1 face à Bordeaux et de s’accrocher encore un peu plus à ses rêves de titre. Sur les réseaux sociaux, la fièvre est montée aussi vite que le ballon de l’ex-nantais et ce but a même attiré l’attention de… la NASA ! L’agence gouvernementale américaine a répondu via un GIF à une blague du twitter officiel de l’OL à l’international