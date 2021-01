15e – Reims : Rajkovic, retrouver l'éclat de la saison passée

Predrag Rajkovic, le gardien de Reims Crédit: Getty Images

Véritable révélation du championnat de France la saison dernière, Predrag Rajkovic avait réussi à faire oublier le départ d'Edouard Mendy. En 2020/2021, le portier serbe est moins impressionnant, moins vif, moins décisif… Dans la lignée de ses deux dernières sorties contre Marseille et Bordeaux, on ne peut que souhaiter au gardien rémois de retrouver un niveau de performance similaire à celui d'il y a un an. Le Stade de Reims en aura bien besoin pour s'éloigner un peu plus de la zone rouge, qui n'est que cinq points derrière.

14e – Saint-Etienne : Nordin, pour dynamiter l'attaque des Verts

Dans un collectif vert sans véritable attaquant de pointe, et où le meilleur buteur cumule trois buts à la mi-saison, l'avantage est que les portes sont ouvertes pour amener de l'allant offensif. Arnaud Nordin possède cet allant, avec sa spontanéité, sa vitesse et son sens du but. Décisif deux fois lors des trois dernières rencontres, l'ailier de 22 ans pourrait enfin franchir le palier qui manque à sa progression en cette deuxième partie de saison, et amener un peu de peps à l'attaque de Saint-Etienne. Ça ne pourra lui faire que du bien…

13e - Bordeaux : Ben Arfa, une confiance qui doit déteindre sur le collectif

Pour certains supporters bordelais, ce n’est déjà plus "les Girondins jouent à 15h", mais "Hatem joue à 15h"… Décisif six fois lors des sept dernières rencontres, l'international français n’a pas quitté le onze de départ de Jean-Louis Gasset depuis sa première apparition, lors de la septième journée de L1. Et semble déjà avoir les clés du jeu offensif bordelais. Alors pour remonter au classement et faire mieux que cette triste treizième place, Bordeaux aura besoin de son meneur au meilleur niveau, en espérant qu'il puisse transmettre sa confiance à un effectif girondin bien timide jusque-là.

L'esultanza del Bordeaux dopo il vantaggio, PSG-Bordeaux Crédit: Getty Images

12e - Nice : Daniliuc, le Gym a besoin d'un patron en défense

L'international U19 autrichien devait commencer plus en douceur son intégration au sein du collectif niçois. Mais avec la grave blessure de Dante, un effectif possédant seulement 3 défenseurs centraux, et une arrière-garde trop fragile dans la première partie de saison, Flavius Daniliuc a dû s'imposer dans l'arrière-garde du Gym. Titulaire lors des cinq dernières rencontres des Aiglons, le jeune défenseur de 19 ans, recruté au Bayern l'été dernier, va encore devoir élever son niveau de jeu et confirmer les promesses qu'il a laissées entrevoir en 2020. Sans quoi le Gym ne pourra pas être à nouveau candidat à une place européenne de sitôt.

Flavius Daniliuc au duel lors de Nice-Celtic Glasgow en amical en 2020 Crédit: Getty Images

11e – Brest : Duverne, le capitaine doit répondre présent

Le Stade Brestois est un surprenant onzième du championnat, qui plus est avec la dix-huitième défense. Avec 31 buts encaissés, l'arrière-garde brestoise est trop fragile, et son capitaine Jean-Kévin Duverne en est le symbole. Le défenseur de 23 ans, qui a disputé les 17 premières rencontres de championnat, s'est montré en difficulté lors du mois de décembre, notamment contre Lyon (2-2) et à Lens (1-2). Propulsé capitaine par Olivier Dall'Oglio, Duverne va devoir hausser son niveau de jeu, et redevenir le patron de la défense du SB29, qui en aura bien besoin pour rester à sa place.

Jean-Kévin Duverne (Brest) célèbre son but contre Saint-Etienne en Ligue 1 Crédit: Getty Images

