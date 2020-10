QUI EST LE MEILLEUR JOUEUR DE LA 6E JOURNÉE DE LIGUE 1 ? Melvin Bard (Lyon) Jonathan Clauss (Lens) Dante (Nice) Romain Faivre (Brest) Neymar (Paris) Ibrahima Niane (Metz) Rémi Oudin (Bordeaux) Raphinha (Rennes) Renato Sanches (Lille) Renaud Ripart (Nîmes)

Pourquoi sont-ils nommés ?

Melvin Bard (Lyon) – Le jeune latéral gauche des Gones, 19 ans, n’a pas tremblé lors de l’Olympico (1-1). Costaud défensivement face à Thauvin, il a en plus été actif sur le plan offensif, à l’image de ce penalty obtenu transformé par Aouar. Prometteur.

Jonathan Clauss (Lens) – Hyperactif sur le côté droit, il a été une menace constante pour l’AS Saint-Etienne, de par sa prise d’initiatives continue et ses centres de grande qualité. Très en vue lors du succès des Sang et Or (2-0).

Dante (Nice) – On a retrouvé le patron des Aiglons. Tranchant défensivement, le défenseur brésilien s’est également montré à son avantage offensivement en ouvrant le score de la tête lors de la victoire du Gym contre Nantes (2-0).

Romain Faivre (Brest) – Auteur de l’unique but de la victoire du SB29 contre Monaco (1-0), le milieu offensif s’est montré contre son ancienne équipe. Dangereux, il s’est aussi signalé par son activité défensive.

Neymar (PSG) – La star brésilienne rayonne en ce début de saison et Angers, balayé 6-1 au Parc des Princes, peut en témoigner. Auteur d’un doublé et remuant du début à la fin, le numéro 10 parisien a une nouvelle fois rappelé qu’il appartenait au gratin du football mondial.

Ibrahima Niane (Metz) – C’est peu dire que le Sénégalais a brillé lors du succès des Grenats contre Lorient (3-1) : un penalty obtenu et transformé, un raid conclu d’une frappe précise puis une tête qui a fait trembler les filets. Auteur d’un triplé spectaculaire, le voilà meilleur buteur du Championnat avec 6 réalisations.

Rémi Oudin (Bordeaux) – Inspiré dans ses transmissions, l’ancien Rémois l’a également été sur coup franc puisque c’est comme cela qu’il a lancé la victoire des Girondins contre Dijon (3-0) dont il a été le protagoniste.

Raphinha (Rennes) – Tranchant, remuant et percutant, l’ailier brésilien a rendu une belle copie lors du partage des points entre les Rouge et Noir et Reims (2-2), notamment grâce à un but tout en finesse.

Renato Sanches (Lille) – L’international portugais a réussi un match plein sur la pelouse de Strasbourg, où le LOSC l’a largement emporté (0-3). Au four et au moulin, il a marqué et largement contribué au succès des siens.

Renaud Ripart (Nîmes) – Aligné à la gauche de l’attaque des Crocos, il s’est dépensé sans compter, notamment à l’heure de travailler défensivement. Sa grosse activité a été récompensée d’un but, celui de la victoire dans le derby gagné à Montpellier (0-1).

Qui succèdera à Dimitri Payet ? La saison dernière, vous avez élu le numéro 10 de l’Olympique de Marseille meilleur joueur de Ligue 1. Le Réunionnais remet son titre en jeu. Nouveauté pour cet exercice 2020-2021 : l’intégralité des joueurs sélectionnés empochera des points (15 points pour le 1er, 10 pour le 2e, 8 pour le 3e, 7 pour le 4e, 6 pour le 5e, 5 pour le 6e, 4 pour le 7e, 3 pour le 8e, 2 pour le 9e, 1 pour le 10e).

Le Top 10 du classement général :

1. Steve Mandanda (OM) 30 points

2. Kylian Mbappé (PSG) 15 points

3. Andy Delort (Montpellier) 13 points

4. Mauro Icardi (PSG) 10 points

5. Wissam Ben Yedder (Monaco), Adrien Truffert (Rennes) 8 points

7. Nayef Aguerd (Rennes) 7 points

8. Gaël Kakuta (Lens), Mike Maignan (Lille) 6 points

10. Yvann Maçon (Saint-Etienne), Ignatius Ganago (Lens) 5 points

