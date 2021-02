Il n'était pas sur le banc ce mercredi pour affronter Lens en 32es de finale de la Coupe de France. La faute a un contrôle positif au COVID, même un nouveau test négatif n'y a rien changé. Question de protocole. Mais Raymond Domenech ne prendra plus place sur le banc du FC Nantes. Et cette fois, il ne sera ni question de virus ni de protocole. L'ancien sélectionneur des Bleus a été limogé. L'expérience aura donc viré au fiasco. Sept matches, aucune victoire, un fond de jeu calamiteux et une place de barragiste : voilà pour le bilan désastreux.