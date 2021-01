Après avoir gentiment chambré Didier Deschamps la semaine passée, Raymond Domenech a de nouveau bien manié l'humour, ce vendredi, pour parler du mercato qui se termine le lundi 1er février. Un marché hivernal dont l'ancien sélectionneur des Bleus attend d'ailleurs la clôture avec "impatience". "Il n'y a jamais 100% de réussite dans ces cas-là. C'est un peu comme quand on va draguer. On essaye. Des fois, cela marche. Et des fois, cela ne marche pas, cela ne plaît pas", a-t-il déclaré dans un premier temps en conférence de presse, à deux jours de Nantes-Monaco.