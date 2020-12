Raymond Domenech est le nouvel entraîneur du FC Nantes. Il faut se le répéter, se l'enfoncer dans la tête, se pincer fort aussi, pour y croire. Le coach le plus détesté de France au début de la dernière décennie l'a traversée sans jamais se rassoir sur un banc. Et le voilà qui revient de nulle part pour prendre en main le très vénérable FC Nantes après dix ans passés loin des terrains.

A priori à des années-lumière de l'école nantaise, l'ancien rugueux défenseur de l'OL a même longtemps incarné l'antithèse de ce laboratoire de jeu que fut la Jonelière. Et on ne peut s'empêcher de penser que sa nomination par Waldemar Kita marque la volonté du président nantais d'enterrer cet héritage. Mais ce serait emprunter un raccourci malvenu.

Car Christian Gourcuff avait ressuscité le fantasme du jeu à la nantaise. Dans la théorie à défaut de le concrétiser sur le terrain. Depuis la prise de pouvoir de Kita, il est bien difficile de suivre une ligne directrice. Quelle politique sportive souhaitent développer les Canaris ? Quelle direction veut prendre le club ? S'inscrire dans un héritage devenu marque déposée ? S'en éloigner pour écrire leur propre histoire ? Rien de tout ça en vérité. Les choix de Kita ressemblent surtout à des coups. Ils remettent Nantes au centre de l'attention à défaut d'engager le club dans une voie claire et vertueuse.

14 techniciens, de l'instinct et aucune direction

Des quatorze techniciens passés sous la direction de Kita, on trouve de tout. Des apôtres du beau jeu (Gourcuff, Furlan), des pragmatiques habitués à la L1 (Baup, Rohr, Girard, Halilhodzic), un grand nom international (Ranieri), des paris (Conceiçao, Cardoso). Un grand fourre-tout et des bases d'une fragilité absolue. Après chaque aventure, l'impression de repartir de zéro, de construire sur du sable. Passer de Gourcuff à Domenech, difficile de faire plus contradictoire. Pourquoi ? Parce que Kita ne réfléchit jamais sur le long terme, n'utilise aucune grille de lecture propre à son club ou à un quelconque plan élaboré en amont.

Il est un homme d'instinct, de coups. C'est ainsi qu'il a réussi dans les affaires. Le feeling passe ? Banco. Et tant pis s'il s'agit d'un homme qui n'a pas entraîné de club au XXIe siècle. Ca, Kita s'en fiche. Comme de sa cote de popularité, de son image, de l'empreinte technique et du reste. Le problème, c'est qu'au bout du compte, tout devient illisible et, surtout, les réussites sont rares. Seul Sergio Conceiçao (l'unique coach de Kita à avoir connu un pourcentage de victoire supérieur à la moyenne) s'est révélé à Nantes avant de s'installer sur le banc du FC Porto.

Un seul pari et des fiascos mémorables

Un seul pari réussi pour quelques fiascos mémorables (Girard, Cardoso, Furlan, Rohr). Michel Der Zakarian reste le seul à être resté plus de deux ans et aucun de ses 14 techniciens n'a laissé une empreinte technique propre, identifiée et durable. Quant aux résultats sportifs, ils ont oscillé entre le catastrophique (descente en Ligue 2) et l'honorable (7e de L1 avec Conceiçao). Le plus souvent, ce fut médiocre.

Mais Kita reste sur sa ligne de conduite, ne tire pas de leçon. Après tout, c'est lui le patron. Il ne pouvait pas engager un technicien plus éloigné de l'héritage qui a fait les grandes heures du FCN et il lui offre un terrain d’expression miné par la défiance de la Beaujoire. La nomination de Domenech pousse la logique de Kita jusqu'à la caricature alors même que les supporters nantais ne lui ont jamais été aussi hostiles. On pourrait croire à un dernier pied de nez, une sorte de bouquet final. Mais non, c'est simplement le dernier coup de Waldemar Kita. Le plus réussi ? On attendra pour se prononcer. Le plus retentissant ? Ça ne fait déjà plus aucun doute.

