" J'ai entendu le président Macron dire mercredi "Quoi qu'il en coûte". Je lance un SOS : il est impératif que le gouvernement prenne en considération les difficultés de notre secteur et que les charges sociales ne nous soient plus facturées , que les clubs bénéficient au moins d'un report de charges pour continuer jusqu'à des jours meilleurs ", a-t-il détaillé. Une mesure similaire avait été mise en place au printemps, en plus du dispositif d'activité partielle, instaurée en raison de l'arrêt du championnat.

Selon Jean-Pierre Caillot, le "huis clos" imposé pour tous les matches n'arrangera rien. "On n'aura plus de spectateurs, on n'aura plus d'hospitalité. On sait tous que le foot vit par tous les gens dans les stades, tous mes collègues présidents sont dans cette situation, avec en plus un diffuseur défaillant avec lequel on se bat." Les clubs ont dû emprunter - via la LFP - 112 millions d'euros en octobre pour pallier le non-paiement par le groupe sino-espagnol Mediapro, diffuseur majeur de la L1 et la L2, du deuxième versement de la saison en droits TV. Un dossier en cours de conciliation, à travers une procédure au tribunal de commerce de Nanterre.