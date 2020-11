Thierry Laurey a eu chaud. Pas de quatrième défaite d’affilée pour le Racing Club de Strasbourg. Mais les Alsaciens ne sont pas passés loin de la catastrophe. Adrien Hunou et James Léa-Siliki ont notamment été à quelques centimètres d’offrir une victoire logique aux Rennais. Logique car les Alsaciens ont passé l’intégralité de la seconde période dans leur moitié de terrain. Réduit à dix après l’expulsion de son capitaine Mitrovic à la 40ème minute, le Racing a souffert mais a su préserver le point du match nul. Il satisfera certainement son coach qui avait demandé aux siens de ne pas prendre le moindre risque en seconde période.

Pour Rennes, ce résultat est forcément une immense déception. ‘’On perd deux points’’, a confirmé à chaud Julien Stephan. Venus en Alsace pour sortir d’une période très difficile, les Bretons ont certainement trop tardé à se libérer. Il a fallu l’ouverture du score d’Adrien Thomasson puis surtout le rouge de Stefan Mitrovic pour déclencher leur révolte. En position de dernier défenseur, le Serbe a littéralement découpé Serhou Guirassy, blessé et remplacé dans la foulée par Adrien Hunou. Les trois autres changements de Julien Stephan à la pause (Truffert, Ghobo et Léa-Siliki à la place de Maoussa, Tait et Camavinga) ont également transfiguré les Rennais.