Blessures, suspensions, départ de Wesley Fofana... La défense de Saint-Etienne est à rebâtir autour de Harold Moukoudi avant d'affronter Nice, dimanche au stade Geoffroy-Guichard (17h00) en Ligue 1, alors que les Verts viennent de concéder sept buts en trois matches. Après avoir été leader en gagnant ses trois premiers matches sur le score de 2-0 face à Lorient, Marseille et Strasbourg, l'ASSE, avant la 7e journée de L1 prévue ce week-end, a été rattrapée par la réalité d'un effectif très jeune et qui apparaît un peu court.

Ligue 1 David et le zéro pointé qui n’inquiète pas : "Il va cartonner" IL Y A UNE HEURE

Lors de ses trois succès initiaux, Saint-Etienne s'en était bien sorti sur quelques situations qui auraient pu permettre à ses adversaires de marquer et d'obtenir mieux qu'une défaite. Puis, fin septembre à Nantes (2-2), pour leur troisième rencontre en huit jours, les Stéphanois avaient cédé physiquement, concédant deux buts en fin de partie alors qu'ils menaient 2-0. Ensuite, contre Rennes et Lens, les Verts n'ont pas eu la même réussite en perdant 3-0 et 2-0.

Et la trêve internationale n'a pas été bénéfique au club ligérien avec la grave blessure en équipe de France espoirs de Yvann Maçon, recruté en janvier en provenance de Dunkerque (N1). Le latéral gauche a été opéré du genou droit jeudi par le docteur Bertrand Sonnery-Cottet à Lyon et sa saison est terminée. "Cela nous a beaucoup touchés. Yvann est apprécié et il faisait un bon début de championnat, il se révélait. Nous allons l'entourer pour (qu'il puisse) bien surmonter cela", a déploré le manager Claude Puel dans le quotidien La Tribune-Le Progrès.

Yvann Maçon sous le maillot de l'équipe de France Espoirs. Crédit: Getty Images

Le Grec Retsos en renfort

A cela s'ajoute les indisponibilités de Mathieu Debuchy sur le flanc droit, et du Brésilien Gabriel Silva à gauche: tous deux reprennent tout juste l'entraînement. L'axe est aussi un secteur démuni avec des départs non compensés. Le vétéran Loïc Perrin (35 ans) a mis un terme à sa carrière et le retour pour un second prêt de William Saliba, transféré il y a un an à Arsenal pour 25 M EUR, a échoué pour des détails administratifs en toute fin de mercato.

Wesley Fofana n'est également plus là après son transfert pour 35 millions d'euros et 5 M EUR de bonus au club anglais de Leicester qui a permis de consolider la fragile santé financière du club. Et pour couronner le tout, Timothée Kolodziecjzak est suspendu après son exclusion à Lens.

Le jeune Grec Panagiotis Retsos (22 ans, 1,85 m), prêté par le Bayer Leverkusen après des blessures à répétition la saison dernière, postule logiquement pour être associé à Moukoudi. "Je crois que je peux jouer ici. Je ne suis pas là juste pour six mois. Je veux rester, m'installer, m'améliorer et aider l'équipe", a confié le joueur, international espoirs grec, à La Tribune-Le Progrès, prêt à relever le défi d'une intégration expresse.

Retour pour Trauco ?

Concernant les latéraux, le jeune Alpha Sissoko paraît devoir être confirmé à droite, et l'international péruvien Miguel Trauco, qui n'a plus évolué en pro depuis février, pourrait être réintégré à gauche. Il vient de disputer deux matches avec le Pérou contre le Paraguay, avec une passe décisive (2-2), et le Brésil (défaite 4-2).

Dans son opération dégraissage de l'été, le club stéphanois espérait se séparer du joueur recruté il y a un an pour un contrat de trois ans et un transfert de 1 M EUR en provenance de Flamengo. Il n'a joué qu'une fois en réserve cette saison en N3 (5e div.). "Le coach m'a assuré que si je ne trouvais pas preneur au mercato, je retrouverai du temps de jeu", a confié Trauco à des médias péruviens.

Ligue 1 Hatem Ben Arfa titulaire pour la première fois avec Bordeaux, Michaël Cuisance débute avec l'OM IL Y A 2 HEURES