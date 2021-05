Le maintien se précise pour les Stéphanois. Après les victoires de Bordeaux, Nantes et Lorient un peu plus tôt, l'AS Saint-Etienne s'est rassurée dans la course du bas de tableau, en s'imposant à La Mosson, ce dimanche, face au Montpellier Hérault (1-2). Malgré l'ouverture du score d'Andy Delort très tôt dans ce match (6e, 1-0), Romain Hamouma a réduit la marque quelques minutes plus tard après une belle incursion de Bouanga (16e, 1-1). Puis Mathieu Debuchy a concrétisé la domination stéphanoise (60e, 1-2) en inscrivant son 27e but en carrière. Montpellier reste 8e de Ligue 1 mais voit ses espoirs de Ligue Europa s'éloigner grandement avec cette défaite.

Des Stéphanois plus entreprenants

Les Verts ont su suivre le rythme de leurs adversaires directs dans la lutte au maintien dans l'élite. Alors que la fin de saison annonce encore deux grosses affiches pour les hommes de Claude Puel (contre Marseille et Lille), les Stéphanois se devaient de faire le plein de points lors de leur déplacement à Montpellier. Pourtant, la partie avait plutôt mal débuté avec l'ouverture du score d'Andy Delort sur un coup franc de Mollet. L'international algérien a coupé la trajectoire du ballon au premier poteau pour tromper Etienne Green (6e, 1-0) et inscrire son 13e but cette saison, dès la première occasion du MHSC.

Mais la réaction stéphanoise n'a pas tardé, puisque Romain Hamouma est venu conclure une très belle passe à ras de terre, venant de la gauche, de Denis Bouanga juste devant la ligne du portier montpelliérain Omlin (16e, 1-1). Les offensives héraultaises se sont ensuite terriblement réduites, car aucun tir n'a été répertorié entre la 34e et la 73e minute de jeu. Tandis que l'ASSE a fini la rencontre avec 19 frappes et une maîtrise du ballon bien meilleure qu'il y a quelques semaines.

Debuchy, meilleur buteur des défenseurs

A force de pousser pour prendre les devants, les hommes de Puel ont réussi à trouver la clef une seconde fois. En jouant rapidement un coup franc à deux sur l'aile droite, Mahdi Camara s'est infiltré dans la surface montpelliéraine et, d'un crochet, il a éliminé son défenseur pour délivrer un centre en retrait parfait vers Mathieu Debuchy, venu en renfort. Le meilleur buteur des défenseurs en activité en Ligue 1 a ainsi marqué son 27e but en carrière (50e, 1-2). Une ultime parade de Green dans les arrêts de jeu (90e+3) a également permis à son équipe d'être désormais quasiment sûre de se maintenir la saison prochaine.

Avec 42 points au classement, Saint-Etienne pointe au 12e rang du championnat, à 8 points de la 18e place de barragiste, à trois journées de la fin de la saison. Quant aux Montpelliérains (actuellement 8es), qui viennent d'apprendre le départ de leur entraîneur Michel der Zakarian en fin de saison, leurs derniers matchs de L1 seront certainement sans enjeu, si ce n'est celui de rester dans le top 10.

