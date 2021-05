La page Stéphane Moulin est tournée à Angers. Ce jeudi, Gerald Baticle a été intronisé nouvel entraîneur du SCO. L'ancien coach adjoint de Lyon s'inscrit dans la continuité de l'entraîneur emblématique Scoïste, promettant seulement "des touches d'amélioration et du renouveau dans la construction du jeu". Engagé pour quatre ans, il entend "garder une grande partie de l'animation défensive qui fait que le SCO est une équipe difficile à jouer et apporter un plus dans les phases offensives pour faire encore plus peur à l'adversaire".

Depuis son arrivée lundi, Gerald Baticle a passé des heures à visionner des matches d'Angers, et s'est longuement entretenu mercredi avec Stéphane Moulin, pour préparer la reprise, essayer de convaincre des joueurs en fin de contrat de rester (Capelle, Coulibaly) et définir les profils à cibler pour le mercato. Si le club compte sur une vente de son meneur de jeu Angelo Fulgini pour investir, sa marge de manoeuvre sera réduite, dans la mesure où le club a perdu 37 millions d'euros depuis mars 2020 du fait de la crise sanitaire et du fiasco de Mediapro, et doit se préparer à des moyens réduits la saison prochaine, a expliqué Said Chabane. Selon lui, il faudra amputer de dix millions d'euros une masse salariale montée à 25 millions d'euros cette saison.

Les problèmes, il y en a dans tous les clubs

Parallèlement, comme il l'avait annoncé à plusieurs reprises ces dernières années, Said Chabane a confirmé avoir mandaté un cabinet pour trouver un nouvel investisseur. Au-delà de la conjoncture, cette démarche "vient répondre à un besoin de progression du club", a assuré le président angevin, qui n'envisage pas de se retirer mais se dit prêt à "laisser la place" si un "partenaire puissant" souhaite devenir majoritaire.

Les soucis extra-sportifs ne manquent pourtant pas : Said Chabane est poursuivi pour des agressions sexuelles, le club est en conflit aux prud'hommes avec Olivier Pickeu, son ex-directeur sportif emblématique licencié l'an dernier, et une menace d'interdiction de mercato plane encore. "Cela ne m'a pas effrayé, a assuré Gérald Baticle. J'ai vu aussi les côtés positifs du SCO, il y a des moyens de faire de belles choses. Les problèmes, il y en a dans tous les clubs. Ils vont être réglés les uns après les autres, ils ne sont pas si importants que ça".

