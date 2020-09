Paris tombe d’entrée. Dix-huit jours seulement après sa finale de Ligue des champions perdue face au Bayern Munich, le PSG s’est incliné (1-0) à Lens sur un but d’Ignatius Ganago, pour sa reprise du championnat. En l’absence de 7 de ses principaux joueurs contrôlés positifs au Covid-1ç, parmi lesquels Neymar, Mbappé ou Navas, les Parisiens ont semblé trop diminués et incapables d’inquiéter véritablement les Sangs et or. Après une défaite à Nice lors de la première journée de Ligue 1, le promu lensois s’offre une première victoire cette saison, la première à domicile dans l’élite face au PSG depuis 2004.

En conférence de presse d’avant-match, Thomas Tuchel soulignait qu’il ne fallait pas trop en attendre du Paris Saint-Germain et il est difficile de donner tort au technicien allemand. Privés de Neymar, Mbappé, Icardi, Di Maria, Paredes, Marquinhos et Navas, tous contrôlés positifs au Covid-19, les champions de France ont dû aligner une équipe très remaniée face au promu lensois avec notamment Bulka dans les buts ou encore les jeunes Ruiz et Kalimuendo sur le front de l’attaque.

Un seul tir cadré

Si ces deux derniers ont su montrer par séquence de belles choses, ils n’ont pu à eux seul relever le niveau de l’animation offensive parisienne qui, sans ses stars, n’a jamais mis en danger Jean-Louis Leca, le portier lensois. Les Parisiens n’ont ainsi tiré que 8 fois au but dans la rencontre pour une seule tentative cadrée.

Dépeuplé en attaque, le PSG l’était aussi dans les cages où en l’absence de Navas et de Rico, pas qualifié pour ce match, Bulka était titulaire. Et malheureusement pour lui, le jeune gardien polonais a été coupable sur le but lensois lorsque sa passe axiale pour Verratti, pas assez appuyée, a été interceptée par Ganago qui l’a ensuite fusillé à bout portant (57e).

Plus d'infos à suivre...

