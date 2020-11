Sergio Ramos doit se prononcer dès ce lundi sur son futur avec le Real Madrid. Selon les informations de As , le PSG serait sur les rangs pour recruter le défenseur international espagnol de 34 ans. " Le PSG se positionne pour Ramos, le club lui offrira trois ans de contrat et un salaire de 20 millions d'euros nets par an ", titre le quotidien espagnol ce lundi matin. A l'heure actuelle, l'ancien joueur du FC Séville est sous contrat avec le Real Madrid jusqu'au 30 juin 2021. S'il ne prolonge pas d'ici là, il sera libre de s'engager dans le club de son choix dès le 1er janvier prochain.

Selon des sources proches des Merengue, citées par AS, le champion d'Espagne en titre n'est pas disposé à lui proposer plus d'un an supplémentaire. Il s'agirait d'une tradition pour les joueurs de plus de 30 ans, que le Real Madrid a seulement contournée, par le passé, pour faire rempiler Cristiano Ronaldo. C'est notamment pour cette raison que Pepe n'a pas souhaité prolonger en 2017 pour finalement s'engager au Besiktas Istanbul.