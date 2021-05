L'été du Paris Saint-Germain pourrait s'annoncer bien plus mouvementé que prévu. Alors que l'avenir de Kylian Mbappé est toujours aussi indécis, le vice-champion de France pourrait également devoir rechercher un nouvel entraîneur. Selon les informations de The Independent , Mauricio Pochettino pourrait déjà quitter la capitale française. Et effectuer un come-back aussi inattendu que spectaculaire à Tottenham.

Le quotidien britannique explique que Daniel Levy, le président des Spurs, étudierait la possibilité de faire revenir son ancien coach sur le banc londonien. Le dirigeant anglais espèrerait rapatrier Pochettino afin de conserver Harry Kane. Le capitaine des Three Lions est plus que jamais sur le départ, notamment après l'échec du club dans sa quête de qualification européenne.

"Certaines sources au sein du club suggèrent maintenant qu'il pourrait valoir la peine de faire revenir Pochettino. On a le sentiment qu'il a trouvé le Paris Saint-Germain plus difficile à gérer que prévu et qu'il pourrait être ouvert à un retour", esquisse le quotidien. "Levy ressent également le besoin de retrouvailles avec son ancien entraîneur, mais aussi un bon moyen pour calmer des supporters plus mécontents que jamais." Suffisant pour retenir Kane ? Rien n'est moins sûr, tant ce dernier semble déterminé à lever les voiles cet été.

Alors, info ou intox ? L'information est tout de même à prendre avec beaucoup, beaucoup de pincettes. Avec des finances en souffrance, Tottenham devra sortir le chéquier s'il veut arracher Pochettino, sous contrat jusqu'en 2022 avec le PSG. Et nul doute que le club de Nasser Al-Khelaifi n'a pas forcément besoin de ce nouveau "coup de chaud" à l'aube d'un mercato estival qui s'annonce explosif.

