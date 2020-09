"De Yuto, j'en parle bien volontiers". Voilà comment Andrea Strammacioni, ancien entraîneur de l'Inter Milan (de mars 2012 à mai 2013), a répondu à notre sollicitation pour bavarder autour de la nouvelle recrue de l'OM : Yuto Nagatomo. Débarqué sur la Canebière pour endosser le costume de doublure de Jordan Amavi, l'international japonais de 33 ans n'est pas le premier venu. Avant son aventure à Galatasaray pendant deux saisons et demi, il a porté pendant pas moins de sept ans le maillot nerazzurro de l'Inter (janvier 2011-janvier 2018). Certes, le club lombard ne traversait alors pas vraiment la période la plus faste de son histoire. Mais Nagatomo totalise plus de 200 matches (213 exacements) et 13 buts. Le tout avec... neuf entraîneurs différents, dont Andrea Strammacioni. Ce dernier n'en garde que de bons souvenirs.

"C'est un grand travailleur, nous confie-t-il. On parle d'un joueur fiable, qui incarne parfaitement l'esprit que les supporters de l'OM veulent voir de la part de leurs joueurs. Il donne toujours tout ce qu'il a, c'est du 101% à chaque match. Yuto est un professionnel exemplaire. Je l'ai eu pendant deux saisons et il venait à peine d'arriver en Italie. Il s'est rapidement adapté en évoluant à un très haut niveau. Il est méticuleux dans la gestion de son physique et de son alimentation, notamment grâce à sa culture personnelle qui est au-dessus de la moyenne."

"Tout le monde l'appréciait"

Parfois pris en grippe par le public de Giuseppe Meazza, Nagatomo n'a jamais rien lâché. Des erreurs, il en a commis plus d'une sur le terrain. Mais son état d'esprit n'a jamais changé, au point de venir l'un des "chouchous" du vestiaire nerazzurro. "Tout le monde l'appréciait pour son humilité et son professionnalisme, explique Stramaccioni. Yuto est un joueur qui ne s'économise jamais et qui donne tout à l'entraînement. Il est toujours positif et souriant. Ses coéqupiers ne pouvaient que l'apprécier. J'ai toujours eu un rapport spécial avec lui. Quand nous avons opté pour une défense à trois, un système qu'il ne connaissait pas bien, il me posait beaucoup de questions, même en dehors des entraînements. Il voulait perfectionner son sens tactique. Résultat, il avait disputé une grande saison."

Yuto Nagatomo Crédit: Eurosport

Lors de son départ en janvier 2018, Javier Zanetti, son ancien coéquipier et désormais vice-président de l'Inter, avait confié ne "pas vouloir" s'en séparer. "Mais il voulait trouver du temps de jeu et on a accepté de le laisser partir", confiait le légendaire numéro 4. "Je me souviens que Javier (Zanetti), Milito et Cassano aimaient lui faire des blagues, plaisante d'ailleurs Stramaccioni. Mais toujours avec le sourire. Je lui souhaite le meilleur dans un club aussi prestigieux et avec des supporters aussi chauds que ceux de l'OM."

