Prêté cet hiver à l'OM, Arkadiusz Milik va faire son retour pour la réception de Lyon dimanche, l'un des matches les plus attendus de l'année du côté de la cité phocéenne. L'attaquant international polonais n'est plus apparu dans le groupe depuis le 3 février et un match nul concédé sur la pelouse de Lens (2-2). Le joueur de 26 ans, victime d'une déchirure à une cuisse, a repris l'entraînement collectif ce mardi. Une bonne nouvelle donc pour Nasser Larguet. "(Arkadiusz) Milik est capable de jouer dos au but, de prendre la profondeur, de jouer seul ou à deux en pointe mais aussi avec un numéro 10", a-t-il rappelé en conférence de presse ce vendredi.