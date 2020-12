Par ailleurs, André Villas-Boas a pointé du doigt la dynamique négative de son équipe en cette fin d'année civile. "Sur les trois derniers matches, on n'a pas atteint notre objectif. On n'était pas au niveau. C'est une mauvaise manière de terminer l'année, d'autant que nos adversaires au classement ont fait le travail et qu'on se retrouve cinquièmes. On s'est effondrés en fin d'année. Peut-être à cause de la fatigue, de la fatigue mentale. Mais on doit être plus concentrés. C'est la première chose qu'on doit améliorer à la reprise. J'espère que la pause va nous faire du bien", a-t-il conclu.