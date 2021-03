Ligue 1 Atteint par un cancer, Nicolas Holveck va poursuivre ses fonctions de président IL Y A UNE HEURE

"Mon avenir, je n'en ai aucune idée. J'ai toujours eu une très bonne relation avec Pablo Longoria. On verra ce qu’il se passera à l’avenir mais je n'en sais pas plus que ça pour l'instant, a déclaré l'ex-Bastiais qui avait regretté en septembre dernier que l'ancienne direction ait tardé à lui proposer un nouveau contrat. On n'a pas réussi à conclure sur un accord en décembre mais ce n'est pas pour autant que la discussion a été fermée." Le changement dans les hautes sphères olympiennes pourrait-il avoir une incidence sur sa décision ? "Pourquoi pas, toutes les cartes sont redistribuées avec une nouvelle direction", a-t-il répondu.

Jorge Sampaoli s'est également exprimé sur ce dossier. Et l'Argentin ne s'est pas caché : il veut voir Florian Thauvin rester à l'OM. "J'ai toujours l'espoir que les grands joueurs se sentent impliqués dans un projet personnel. Il faut qu'il retrouve son niveau pour que nous puissions compter sur lui. Il représente beaucoup pour le club. Il ne vit pas sa meilleure année mais on sait ce qu’il vaut. C'est un joueur sur lequel j'aimerais compter. Quand il est bien, c'est un joueur déterminant", a conclu l'entraîneur de Marseille, qui va vivre son deuxième test samedi à Brest.

