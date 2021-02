Même à 36 ans, Thiago Silva a réussi à se faire une place dans le onze de Chelsea. En Angleterre, le Brésilien n'a cependant pas oublié ses huit dernières saisons au PSG. Un club qui l'a laissé partir libre après le Final 8 de la Ligue des champions en août dernier. "Ils ne m'ont rien offert. Même pas un : 'Thiago, est-ce que tu acceptes un euro pour rester avec nous ?' Non, rien du tout. C'était très énervant. Je méritais beaucoup plus de respect que ça. C'était la même chose pour Edinson Cavani", a déclaré l'ex-Parisien au magazine anglais Four Four Two dans un premier temps.