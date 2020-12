"C'était clair qu'il n'allait pas rester longtemps en Ligue 2". En quelques mots, Eric Junior Dina Ebimbe a résumé la trajectoire de Tino Kadewere. Pendant deux saisons au Havre, il a impressionné ses coéquipiers, ses entraîneurs, les observateurs et les recruteurs. L'international zimbabwéen a notamment tapé dans l'oeil des dirigeants lyonnais, qui ont rapidement dégainé une offre de 12 millions d'euros plus bonus en janvier pour remporter la mise. Après avoir fini la dernière saison en prêt au HAC, l'attaquant de 24 ans confirme en L1 les belles dispositions aperçues à l'étage inférieur : quatre buts, dont un doublé lors du derby, et une passe décisive en onze rencontres dont sept disputées comme titulaire. Les débuts sont donc prometteurs pour ce joueur au parcours si atypique.

En 2015, le meilleur buteur du dernier championnat de L2 (20 buts en 24 matches) débarque à Djugarden. Chez l'octuple champion du Suède, Tino Kadewere s'intègre vite, apprend le suédois à vitesse grand V, et enchaîne les buts à partir de 2018. Des prestations qui attisent les convoitises du Standard de Liège et de Genk. Mais c'est finalement Le Havre qui réussira à le recruter lors de cette même année dans des circonstances inédites.

J'avais vraiment été convaincu par son intelligence de jeu

Aux côtés de Jérôme Fougeron, ex-recruteur havrais aujourd'hui à Lorient, et Mohamed El-Kharraze, ancien responsable du recrutement post-formation au HAC, Oswald Tanchot, alors entraîneur du club doyen, collecte des informations auprès de Kim Källström et Andreas Isaksson, qui finissent leur carrière dans la capitale suédoise, et arrive à convaincre le directeur sportif, Christophe Revault, de se déplacer en Scandinavie. Benoît Donckele, journaliste qui suit le HAC au quotidien pour Paris-Normandie, raconte la suite.

Kadewere : "Il faut que je rêve plus souvent"

"Au bout de huit minutes, Tino Kadewere se blesse à un genou et l'équipe médicale de Djugarden le transporte à l'hôpital, relate-t-il. Christophe Revault n'a même pas pu discuter avec lui". Sous le charme des prestations du Zimbabwéen visionnées en vidéo, Oswald Tanchot insiste auprès de sa direction. "J'avais vraiment été convaincu par son intelligence de jeu, sa qualité technique, sa motricité et sa capacité à s'adapter au football suédois. C'était un garçon très coordonné qui avait une excellente première touche de balle. Je le trouvais très complet. Il était capable de créer des décalages, d'être à la finition comme à la dernière passe. Il n'était pas formaté et avait surtout un côté félin, se souvient l'actuel coach d'Amiens. On s'est mis en relation avec le staff médical de Djugarden pour s'assurer qu'il souffrait bien d'une entorse, qui nécessitait environ trois mois d'arrêt, et non pas d'une blessure plus grave aux ligaments."

Il anticipe plus rapidement que tout le monde et ça lui donne un temps d'avance

Le Havre règle donc la somme de 2,5 millions d'euros, un record qui tient toujours du côté du club normand, pour recruter l'attaquant blessé. Mais Tino Kadewere doit attendre novembre 2018 pour disputer ses premières minutes en L2. Ce qui n'empêche pas le joueur de faire rapidement l'unanimité au sein du vestiaire havrais. "Il était très souriant, ouvert et de bonne humeur. Il s'est tout de suite bien intégré en apprenant le français et en faisant venir sa femme et son fils auprès de lui. Il avait de la reconnaissance pour le club par rapport au pari qu'il avait tenté", rappelle Oswald Tanchot. Arnaud Balijon, l'ex-gardien havrais toujours en contact avec le Lyonnais, décrit une personne "sincère et très riche" sur le plan humain.

Mais c'est surtout sportivement que Tino Kadewere impressionne. Avant de trouver le chemin des filets pour la première fois en L2 le 4 décembre 2018 à l'occasion de la réception de Châteauroux (2-1), l'attaquant a fait parler ses très nombreuses qualités à l'entraînement. Arnaud Balijon encore : "Je l'ai trouvé très perturbant face au but, reconnaît l'ex-portier du Gazélec Ajaccio. Il est souvent bien placé et très actif dans la surface. Pour les défenseurs, c'est difficile car il va vite sur les premiers mètres. Il anticipe plus rapidement que tout le monde et ça lui donne un temps d'avance. Puis face au but, il dégaine très vite."

Tino Kadewere a fini meilleur buteur de L2 avec Le Havre en 2019-2020 (20 buts). Crédit: Eurosport

Au Havre, Tino Kadewere a surtout progressé sur le plan athlétique. "C'est un garçon finet il manquait de puissance à son arrivée, rappelle Oswald Tanchot. Sur le jeu en lui-même, il est complet sans avoir un énorme point fort. Il est habile des deux pieds." Mais c'est surtout lors de la saison 2019-2020 que le natif d'Harare (la capitale du Zimbabwe) crève l'écran. Après huit journées de L2, il totalise déjà dix buts.

L'ailier dijonnais, Eric Junior Dina Ebimbe, prêté au HAC la saison passée par le PSG, reconnaît avoir progressé à ses côtés. "C'est facile de créer des connexions avec lui sur le terrain. Il rend la tâche facile à ses partenaires. Je le verrais même jouer milieu de terrain car il est vraiment bon techniquement et a une excellente couverture de balle", note Eric Junior Dina Ebimbe, qui loue la mentalité de son ex-coéquipier après avoir été prêté chez le club doyen une fois sa signature à l'OL officialisée cet hiver. "Il ne parlait pas de ce qu'il allait faire la saison suivante. Il est resté professionnel, il n'a jamais évoqué son avenir à Lyon. A aucun moment nous avons eu un doute concernant son implication", souligne-t-il.

Quand Kadewere chauffait le public d'Ajaccio

Sous les ordres de Rudi Garcia, Tino Kadewere s'est imposé sur un côté. Même si sa meilleure position reste l'axe. "Il est très intelligent et sait s'adapter, martèle Oswald Tanchot. Il peut jouer en 4-4-2 ou avec un meneur de jeu derrière lui." "Quand il s'est fixé un objectif, il fait tout pour l'atteindre peu importe s'il doit traverser des tempêtes. C'est une machine de travail. Je sentais qu'il était prédestiné à réussir", appuie Arnaud Balijon.

Si Eric Junior Dina Ebimbe ne se fait "pas de soucis" pour son ex-partenaire, Oswald Tanchot a lui été étonné par la vitesse d'adaptation du Zimbabwéen à Lyon. "Il intègre quand même une équipe qui sort d'une demi-finale de Ligue des champions et qui n'a pas vendu ses meilleurs éléments offensifs. Malgré tout, il arrive à avoir du temps de jeu et à être efficace, note le technicien amiénois qui le voit s'inscrire dans la durée en L1 "sans problème". Il faut qu'il profite de sa bonne période actuelle pour engendrer de la confiance et pour que les autres aient aussi confiance en lui. Car quand tu arrives à l'OL en provenance de Ligue 2, on ne te prend pas forcément comme un concurrent direct. Finalement, il a mis des buts importants."

S'il fallait comparer Tino Kadewere à un autre attaquant des cinq grands championnats européens, Arnaud Balijon serait tenté de citer Jean-Philippe Mateta. "Dans la détermination, la répétition des efforts et le mental, ils ont des similitudes", avance-t-il. En août 2019, le néo-Lyonnais a posé ses deux doigts sur les oreilles, en mode Memphis Depay, après avoir trouvé le chemin des filets à Ajaccio, comme l'ex-attaquant de Mayence lors d'un barrage d'accession en L1 qui avait fait couler tant d'encre il y a deux ans. Mais devant la pression et la fureur du Stade François-Coty, Tino Kadewere ne s'était pas démonté. Du cran, il lui en faudra encore quand l'OL se déplacera à nouveau dans les stades les plus chauds d'Europe.

