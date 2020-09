Six ans après son départ du PSG, pour la Juventus Turin, Kingsley Coman ne s'imagine pas retourner dans son club formateur. Même si l'ailier international français de 24 ans s'est illustré en finale de la Ligue des champions en marquant l'unique but face au champion de France (0-1). "C'est compliqué. Si c’est Neymar ailier gauche ? Non (rires). Dans mes projets de carrière, Paris n’est pas dedans", a indiqué le Munichois dans un entretien accordé au magazine Téléfoot.

Ligue 1 Depay rétropédale... à moitié : "Je n'ai jamais dit que je voulais partir" IL Y A 5 HEURES

Mais sur le long terme, le natif de Paris n'écarte aucune hypothèse. "Il me reste huit ou dix ans au haut niveau donc on ne peut jamais fermer complètement la porte. Mais dans ma tête, ça reste des souvenirs d’enfance. J’ai beaucoup de bons souvenirs et un peu de moins bons, mais j’ai surtout gardé les bons souvenirs à Paris", a ajouté Kingsley Coman, qui fait le bonheur du Bayern Munich depuis cinq ans déjà.

Quand je me réveille, je me dis : "Ah, c’est vraiment arrivé"

Deux semaines après son but décisif en finale de C1, l'ex-Parisien a reconnu qu'il n'arrivait toujours pas à redescendre de son petit nuage. "C'est un jour que je n’oublierai jamais. C’est comme dans un rêve, a-t-il précisé. Quand je me réveille, je me dis : "Ah, c’est vraiment arrivé". J’ai une sensation un peu bizarre. J’espère que personne ne va me l’enlever, que ce n’est pas un rêve éveillé. C’est du pur plaisir." Dès ce week-end, Kingsley Coman devra remettre le bleu de chauffe avec les Bleus face à la Suède.

Messi au PSG ? "L'appel de Leonardo ressemble à de la politesse…"

Ligue 1 Skriniar en défense, Depay pour l'attaque : Le PSG accélère sur le mercato IL Y A 10 HEURES