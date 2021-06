La Stampa, le deuxième de Ligue 1 pourrait transmettre une offre à la Juventus Turin pour s'offrir Derrière la tempête médiatique liée à l'avenir de Mauricio Pochettino , le PSG s'apprêterait à réaliser un coup magistral. Selon les informations du quotidien italien, le deuxième de Ligue 1 pourrait transmettre une offre à la Juventus Turin pour s'offrir Cristiano Ronaldo (36 ans). Le média transalpin va même plus loin : le quintuple Ballon d'Or serait tenté par l'idée de rejoindre le club de la capitale.

La Gazzetta dello Sport rappelle que Massimiliano Allegri pourrait être tenté de privilégier le duo Paulo Dybala-Alvaro Morata en attaque, Le Corriere dello Sport assure que les Bianconeri pourraient ne pas retenir le quintuple Ballon d'Or cet été. Pour sa part, Tuttosport explique qu'en cas de départ du joueur de 36 ans, les Piémontais viseraient deux attaquants : Quatrième du dernier championnat d'Italie, la Vieille Dame serait prête à écouter les dirigeants parisiens sur ce dossier. Trois ans après l'arrivée de Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin, la question de son avenir se pose plus que jamais en Italie. Sirappelle que Massimiliano Allegri pourrait être tenté de privilégier le duo Paulo Dybala-Alvaro Morata en attaque,assure que les Bianconeri pourraient ne pas retenir le quintuple Ballon d'Or cet été. Pour sa part,explique qu'en cas de départ du joueur de 36 ans, les Piémontais viseraient deux attaquants : Mauro Icardi et Dusan Vlahovic.

Le club turinois va-t-il définitivement fermer le chapitre Cristiano Ronaldo cet été ? Le contrat de l'international portugais court jusqu'en juin 2022 et le risque de voir partir libre un joueur, acheté 100 millions d'euros plus de 12 de bonus divers, est réel du côté de la Juventus. Le PSG le sait et serait prêt à sauter sur l'occasion.

