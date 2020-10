Le Paris Saint-Germain l'a cherché, longtemps, et a fini par le trouver, au dernier moment. Après des semaines à fouiller le marché pour dégoter un renfort de choix au milieu de terrain, le champion de France a officialisé l'arrivée de Danilo Pereira, ce lundi. L'international portugais et capitaine du FC Porto débarque sous la forme d'un prêt avec option d'achat, établie à une vingtaine de millions d'euros selon la presse portugaise.

Milieu défensif pur jus, Danilo Pereira était un cadre des Dragons et dispose d'un certain bagage au niveau international (une quarantaine de sélections et quasiment autant de matches européens). Son arrivée, accompagnée de celle de l'attaquant Moïse Kean, intervient quelques jours seulement après que Thomas Tuchel, l'entraîneur du PSG et Leonardo, son directeur sportif, se sont déclarés sur le thème du mercato. A quelques heures de la fermeture du marché des transferts, Paris a au moins sauvé les apparences.