L'OL ne veut pas perdre de temps sur le dossier de son futur entraîneur. Alors que Christophe Galtier a décliné l'offre des dirigeants lyonnais selon RMC Sport, le quatrième de Ligue 1 aurait vite rebondi sur le dossier Peter Bosz comme le précise L'Equipe . Si les autres premiers choix, Roberto de Zerbi (ex-Sassuolo), qui a finalement accepté de rejoindre le Shakhtar Donetsk, et Marcelo Gallardo, l'entraîneur de River Plate, n'ont pas abouti, le club présidé par Jean-Michel Aulas aurait finalement opté pour l'ex-coach du Bayer Leverkusen.

Le technicien de 57 ans a été écarté du club allemand en mars dernier. Leader de la Bundesliga en décembre, Peter Bosz n'a pas réussi à maintenir cette dynamique et a vu son équipe sombrer à la sixième place, avec 10 défaites en 17 matches. Mais Peter Bosz est un entraîneur d'expérience et son passage par l'Ajax Amsterdam en 2016-17 a été marquant. Lors de cette saison-là, le club néerlandais a atteint la finale de la Ligue Europa, en éliminant l'OL en demies

C'est un profil qui correspond à Lyon

Après l'échec Sylvinho, au début de l'exercice 2019-2020, Jean-Michel Aulas cherche un entraîneur parlant français. Une langue que Peter Bosz maîtrise pour avoir joué à Toulon entre 1988 et 1991. Le mariage entre les deux parties pourrait donc aboutir car le technicien néerlandais serait intéressé par le projet. "C'est quelqu'un qui a, en plus, toujours mis en valeur les jeunes dans ses clubs et a un style bien défini, c'est un profil qui correspond à Lyon", a précisé un proche de Peter Bosz à L'Equipe.

