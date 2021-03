L'avenir d'Arkadiusz Milik ne cesse de faire parler depuis son arrivée à l'Olympique de Marseillais. Les rumeurs sur un possible départ dès cet été s'accumulent. Et forcément, Pablo Longoria n'a pu y échapper alors qu'il était invité par RMC. Et si certains annonçaient qu'il existait une clause permettant au buteur de partir dès cet été, l'ancien recruteur de la Juventus ou de Sassuolo a mis les points sur les i : "L’OM a le contrôle total, sauf si nous rentrons sur des possibilités de retour à Naples qui sont pratiquement impossibles. On a le contrôle du joueur".