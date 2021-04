Un but, une passe et le sentiment du travail très bien fait. À trois jours d’un quart de finale retour de Ligue des champions face au Bayern, Kylian Mbappé ne s’est pas ménagé à Strasbourg samedi. De quoi éviter des turbulences au PSG, qui ne peut plus se permettre de lâcher du terrain sur le LOSC. Et l’ancien Monégasque pourrait bien, en plus de ça, tranquilliser le club francilien hors des terrains. Selon Saber Desfarges, ancien journaliste de RMC et la chaîne Téléfoot souvent bien informé sur le PSG, les positions du champion de France en titre et de son attaquant se seraient en effet rapprochées ces derniers jours, dans le dossier de sa prolongation de contrat.



Ligue 1 Six buts, un rouge et un dénouement épique : Montpellier et Marseille ont offert un match dingue ! IL Y A UNE HEURE

Les négociations iraient dans le bon sens et si rien n’est bouclé dans ce feuilleton qui pourrait encore nous réserver des surprises, on serait aujourd’hui plus proche d’une extension de bail que d’un départ au Real Madrid. Le club madrilène est en effet la destination la plus souvent associée au champion du monde. Mais avant que leur chemin ne se croisent, il faudra visiblement encore un peu de patience.

Ligue 1 Juste derrière Messi, à la chasse d’Ibra et Cavani : Mbappé, la vie plus facile IL Y A 2 HEURES